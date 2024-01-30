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"Любов за розкладом". Ілона Гвоздьова розповіла, як її чоловік відреагував на пластику грудей

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Іванна Пашкевич

У жовтні минулого року танцівниця Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей. Зірка розповіла, якою була реакція її коханого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю танцівниці для нового шоу від Люкс ФМ "Тур Зірками".

Як чоловік Ілони Гвоздьової відреагував на пластику її грудей

За словами знаменитості, спочатку коханий був проти, щоб вона лягала під ніж хірурга, однак після того, як він побачив її "нові" груди і торкнувся їх, змінив свою думку.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

“Хочеться для чоловіка бути гарною, гарно вдягатися, якесь там мереживо вдягати, білизну, таким чином і стосунки міцнішають, тому що якби складно не було, але любов за розкладом має бути, і для здоров’я і чоловіка, і жінки”, - поділилася переможниця "Танців із зірками".

Зазначимо, мамопластику хореографка зробила восени цього року. Коментуючи таке рішення, вона пояснювала, що "прагне почуватися більш жіночною".

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

З природними формами, як говорила зірка, вона бачила у дзеркалі "маленьку худорляву дівчинку, яка нагадує старшу сестру доньки, аніж жінку".

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення та стосунки з чоловіком.

Також вона поділилась секретом довготривалого шлюбу.

Нещодавно Аліна Гросу зізналася, чи робила пластику грудей.

Також ми розповідали, що 60-річний Бред Пітт зробив пластику обличчя.

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пластична операціяИлона Гвоздевазвезды шоу-бизнеса