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Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди

Пятница 19 января 2024 11:30
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Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Алина Гросу, недавно получившая серьезную травму во время съемок клипа, ответила, делала ли она маммопластику.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Делала ли Алина Гросу пластику груди

Артистка часто слышит в свой адрес упреки в том, что она делала пластические операции.

Ранее звезда признавалась, что очень устала от этих вопросов и даже готова пройти детектор лжи, чтобы ее раз и навсегда оставили в покое.

Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

На днях фолловеры в очередной раз поинтересовались у нее, "сделана" ли у артистки грудь.

Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Ну какая пластика? Там разве не видно, что это они (грудь - ред.) свои? У меня она не как шарики. У меня нормальная своя грудь. Это семейное. У всех большой бюст, это такая особенность наша", - ответила исполнительница.

"Можно обратить внимание на мою маму, я с ней пока не сравнялась. Может это и хорошо пока что. Потому что как будут свои дети, то, наверное, они еще больше вырастут. Я наверное немножко этого боюсь также", - добавила Гросу.

Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди

Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Также певицу подозревают о том, что она делала ринопластику.

Однако знаменитость говорит, что не меняла форму носа, поскольку он всегда у нее был маленький.

Недавно украинская актриса с искусственной грудью сказала, есть ли проблемы с ГВ после рождения ребенка.

Также Леся Никитюк заинтриговала неожиданным признанием о пластических операциях.

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Алина Гросу пластическая хирургия звезды шоу-бизнеса
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