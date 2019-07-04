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Майбутній чоловік Лободи дуже схожий на вокаліста Rammstein (фото)

STYLERЖиття    04.07.2019 - 10:06
Майбутній чоловік Лободи дуже схожий на вокаліста Rammstein (фото)
Лобода показала свого майбутнього чоловіка (фото: колаж РБК-Україна)

Лобода "засвітила" майбутнього чоловіка в Instagram

Світлана Лобода без сорому показує поцілунки з бойфрендом в Instagram. У минулому році вона народила другу дитину і батьком дівчинки став вокаліст німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Пізніше стало зрозуміло, що співачка не спілкується з ним. Днями з'явилися факти, які свідчать про те, що у артистки може відбутися весілля з новим чоловіком. Про це повідомляють росЗМІ.

Лобода неодноразово потрапляла під камери журналістів з різними чоловіками, але на цей раз в Stories співачки з'явились відео, на яких видно, що майже весь день вона провела з одним чоловіком Костянтином Гордієнко. При цьому при прощанні Лобода цілувалася з ним на камеру.

Майбутній чоловік Лободи дуже схожий на вокаліста Rammstein (фото)

Скріншот з Instagram

Відомо, що Гордієнко відомий соліст балету Freedom. Він також хореограф, оператор і фотограф.

Майбутній чоловік Лободи дуже схожий на вокаліста Rammstein (фото)

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що недавно Лобода вже натякала на своє весілля. Один з постів в Instagram вона підписала хештегом "поразамуж".

Майбутній чоловік Лободи дуже схожий на вокаліста Rammstein (фото)

Скріншот з Instagram

Крім того, майбутній чоловік Лободи дуже схожий на вокаліста Rammstein, якому в даний момент вже 56 років, а новому коханому Лободи на вигляд максимум 40 років.

Нагадаємо, що Лобода зловила букет нареченої на весіллі своєї 28-річної сестри Ксенії. Це є передвісником, що 36-річна зірка незабаром повинна вийти заміж. Чи буде її новим чоловіком Костянтин Гордієнко покаже час.

Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода підігріла чутки про близькі відносини з Єгором Крідом після того, як привітала співака з 25-річчям.

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