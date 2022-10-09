Любовь победила ненависть: Притула признался, что заставляет его плакать и готов ли он к мобилизации

По словам украинского волонтера и шоумена Сергея Притулы, после начала войны в нем произошли болезненные изменения, и он рад, что внутри не выгорел до конца.

"Я рад, что не выгорел до конца изнутри, и что во мне остался человек. Условно говоря, любовь победила ненависть. Ненависть к ка*апам после 24 февраля разворачивалась каждый день, и пиком была смерть друзей. Но ненависть - деструктив. Можно создавать лишь тогда, когда у тебя фундаментом любовь.

Мне кажется, что благодаря тому, что мы любим друг друга, что мы любим нашу страну, наших солдат, волонтеров, матерей, детей, мы держимся вместе. И мы до сих пор монолит. Я не видел никогда столько любви в обществе. Люди, которые не знают друг друга, так беспокоятся и заботятся друг о друге", - объяснил шоумен.

Он добавил, что сейчас ему стало уже немного легче, так как на голову не давит то, что происходило в феврале-марте и в начале апреля. Притула отметил, что бои вокруг Киева остались в прошлом и он надеется на то, что уже навсегда и он очень сочувствует жителям Николаева и Харькова - "они в этом аду живут ежедневно".

"Я заселялся в Харькове в гостиницу и спрашиваю парня на рецепшн: "Я так понимаю, учитывая обстоятельства, на завтрак не рассчитывать?" А он говорит: "Нет-нет, у нас все по графику. Завтрак в 7, выселение в 12, прилеты обычно в полночь". Он сказал это настолько обыденно, что я аж вздрогнул.

Плохо, когда насилие, беда и война становятся обыденной нормой твоей жизни. Поэтому молимся за ВСУ, чтобы они быстрее это прекратили и вернули страну к нормальной жизни", - поделился волонтер.

Также Сергей Притула откровенно рассказал о моментах, которые вызвали у него слезы. И это были не только дни, когда погибали друзья.

"Я тут не буду каким-то оригинальным. Плакал, когда погибали друзья. Плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень. Плакал, когда кое-кто из друзей выходил из плена. Плакал, когда просыпался дома… ", - признался шоумен.

Он назвал свою самую большую мечту в семейной жизни и объяснил, почему дома у него также бывают слезы.

"У меня большое жилье, мы с женой такое покупали с учетом на то, что хотели и хотим еще детей. У меня всегда были такие розовые мечты, что у меня полный дом детей, они все бегают. Этот где-то упал, этот смеется, этот плачет. У нас много кумов, поэтому у нас всегда на выходных какие-то гости. И вот когда в доме такое делается - это всегда делало меня счастливым.

Сейчас ты просыпаешься в этом жилье - а оно пустое, ты сам. И так немного печально. Но потом ты вспоминаешь, что на фоне того, что у некоторых родителей дети не пробегут уже никогда из-за этой клятой войны, а у некоторых детей родители уже никогда не проснутся, ты понимаешь, что твои проблемы - это нуль. Запихиваешь их куда-то поглубже, идешь в фонд и лупашишь дальше", - подчеркнул волонтер.

Как рассказал Сергей Притула, он спокойно ожидает повестку и пойдет туда, куда ему скажут. Ему хотелось бы попасть к тем военным, которых он знает.

"Куда скажут, туда и пойду. Конечно, что хотелось бы к тем, кого я знаю лично. За 8 лет волонтерства я наблюдал за тем, как росли командиры. Те, кто были ротными, стали комбатами, комбаты стали комбригами.

Это молодые парни, которые уже имеют огромный боевой опыт, которые заботятся о солдатах. Которые сами ходили в атаки и знают, что такое бой и знают, что каждого бойца надо беречь, как зеницу ока. Хотелось бы попасть к таким командирам", - объяснил шоумен.