Резников рассказал, как украинский спутник помогает уничтожать врага

Спутник компании ICEYE, купленный для ВСУ за средства, собранные украинцами в рамках кампании по сбору волонтером Сергеем Притулой на "Байрактары", активно работает на нужды обороны нашей страны. Такая поддержка из космоса уже дает результаты на поле боя.

Об этом 29 сентября рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook .

Отмечается, что силы обороны Украины, в первую очередь - боевые бригады ВСУ, уже некоторое время получают поток данных с них. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

Как известно, кроме данных конкретного купленного спутника, украинские военные получают сведения еще почти с двух десятков SAR спутников созвездия ICEYE, когда есть необходимость.

Практические результаты

Резников не стал раскрывать все подробности о работе ICEYE по понятным причинам, но привел несколько потрясающих примеров о результатах.

Так, за первые 2 дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую российские оккупанты пытались замаскировать в лесополосах и за другими препятствиями. Найти ее удалось благодаря тому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). А вот оптическими спутниками эту тяжелую бронетехнику войск РФ было бы очень сложно или невозможно заметить.

Координаты такой "скрытой" концентрации оперативно передали бойцам ВСУ для нанесения огневого поражения. В частности, в районе населенных пунктов Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также около Новоселовки Донецкой области.

"Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками", - отмечает Резников.

Глава Минобороны обращает внимание, что такая работа помогает сохранять жизнь нашим воинам.

Какие преимущества спутники ICEYE дали ВСУ

Резников среди таких выдели следующие: