Резников рассказал, как украинский спутник помогает уничтожать врага
Спутник компании ICEYE, купленный для ВСУ за средства, собранные украинцами в рамках кампании по сбору волонтером Сергеем Притулой на "Байрактары", активно работает на нужды обороны нашей страны. Такая поддержка из космоса уже дает результаты на поле боя.
Об этом 29 сентября рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook.
Отмечается, что силы обороны Украины, в первую очередь - боевые бригады ВСУ, уже некоторое время получают поток данных с них. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.
Как известно, кроме данных конкретного купленного спутника, украинские военные получают сведения еще почти с двух десятков SAR спутников созвездия ICEYE, когда есть необходимость.
Практические результаты
Резников не стал раскрывать все подробности о работе ICEYE по понятным причинам, но привел несколько потрясающих примеров о результатах.
Так, за первые 2 дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую российские оккупанты пытались замаскировать в лесополосах и за другими препятствиями. Найти ее удалось благодаря тому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). А вот оптическими спутниками эту тяжелую бронетехнику войск РФ было бы очень сложно или невозможно заметить.
Координаты такой "скрытой" концентрации оперативно передали бойцам ВСУ для нанесения огневого поражения. В частности, в районе населенных пунктов Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также около Новоселовки Донецкой области.
"Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками", - отмечает Резников.
Глава Минобороны обращает внимание, что такая работа помогает сохранять жизнь нашим воинам.
Какие преимущества спутники ICEYE дали ВСУ
Резников среди таких выдели следующие:
- Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и SAR. Это принципиально увеличивает способность нашей страны обнаруживать и наносить поражение российским оккупантам. Спутники с SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег.
- Именно ВСУ определяют, откуда и когда получать нужные данные. В настоящее время осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке.
- Сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Так, российским захватчикам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит логистику оккупантов.
Напомним, 18 августа стало известно, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Это средства, которые раньше собирали на покупку трех "Байрактаров", но турецкая компания в итоге передала Украине дроны бесплатно - они уже стали на боевое дежурство.
Добавим также, что в СтратКоме высказались о спутнике для ВСУ, и назвали новое преимущество для украинских военных.