"Чого ти ниєш, російська баба, ти обміняла чоловіка-мародера на холодильник. Чим не поле чудес?" Топ цитат з нового відео Притули

Український волонтер і шоумен Сергій Притула записав відеозвернення до росіян. Він в деталях і російською мовою розповів, чому не можна довіряти пропаганді на телеканалах у РФ і що чекає жителів Росії в майбутньому.

"Росіяни, подивіться це відео до кінця і дуже уважно. Вам не сподобається те, що ви побачите і почуєте. Але більшість ліків теж не смачні. Зате корисні. Допомагають розв'язувати проблему. Так що дивіться, і починайте нарешті думати своєю власною головою. Поки ще є така можливість", - звернувся Притула до росіян.

Звертатися до зірок немає сенсу

Він зазначив, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, записав відео зі зверненням до російських зірок і публічних особистостей.

Притула пояснив, що виходив з реалій українського простору, де зірки шоубізнесу, кіно і спорту мають вагу і можуть вплинути на суспільство.

В Україні таких людей дійсно поважають, тим більше, що у нас навіть актор став президентом. Тому Притула звертався до російських зірок з їх багатомільйонною армією шанувальників.

"Як мінімум вони зможуть достукатися до суспільства і пояснити безглуздість того, що відбувається. Ну, як мінімум, тому що вони всі приїжджали, прилітали в Україну, навіть після 2014 року і непогано тут заробляли, не бачачи тут ніяких нациків", - говорить шоумен.

Але російські зірки мовчали й в якийсь момент Притула зрозумів, що чекати будь-якої реакції від російських селебреті не варто.

Росія-країна навпаки

"Бо вони, як ви - жителі країни навпаки. У вас дійсно все навпаки. Є все так, як повинно бути, а є так, як у вас. Коли глава РПЦ замість того, щоб волати до миру, вона благословляє на війну. Це ж дійсно справа богоугодна - вбивати християн з сусідньої країни".

Притула пояснив росіянам також різницю між словами "спецоперація" і словом"війна".

"У моєму розумінні, спецоперація - це коли вилітають там на вертольотах в чужу країну, вбивають там Усаму бен Ладена і повертаються. Це військова спецоперація. А коли сотні тисяч солдатів, тисячі танків, коли всі типи авіації, коли чорноморський флот і каспійська флотилія, коли балістичні ракети - яка, до біса, спецоперація? Це війна!"

Він зазначив, що росіянам не можна називати війну війною, тому що за це можуть посадити у в'язницю.

"Тому, що вам потрібно говорити: ми вбиваємо українців, щоб настав мир. Тому, що вони хотіли на нас напасти. І ми були змушені".

Притула додав, що це чує вже 8 років. Окупували Крим-бо туди могли прийти бандерівці. Розпочали війну на Донбасі - бо туди могли прийти бандерівці.

Вторглися в Україну - бо захищає Батьківщину від нациків. Тільки ніде їх насправді не бачили, ну принаймні до тих пір, поки туди не прийшли росіяни.

"Поясніть мені росіяни, як ви собі це уявляєте? Напередодні 24 лютого сидить Зеленський, радники, головком, міністр оборони. І Зеленський запитує: Скільки у нас людей в армії? Йому кажуть: 250 тисяч. Він каже: А у росіян? Йому відповідають: понад півмільйона. А скільки у них танків? Раз в сім більше, ніж у нас? А авіації? Раз у 20 більше, ніж у нас? І якщо я не помиляюся, у нас немає ядерної зброї, а у росіян є? Все сходиться? Відмінно! Атакуємо! Не люблю легких завдань! І давайте ще за компанію захопимо Білорусь! Ви реально вірите, що все виглядало саме так і вам довелося завдати превентивного удару?"

Притула ще раз підкреслив, що Росія - країна навпаки. До війни у нас була армія 250 тисяч, а зараз мільйон. І ще мільйон стоїть у черзі до військкомату.

Росія хотіла, щоб Україна не була в НАТО і НАТО не наближалося до Росії, так Україна і не в НАТО, але скоро там буде Швеція і Фінляндія. І там розмістять зброю, яка може потурбувати росіян.

"Вам кажуть, що санкції - це добре, тому що сприяють імпортозаміщенню, а чому тоді дочка Пєскова ниє, що санкції - це погано? Вона що, росТБ не дивиться? А, ну хоча - так, не дивиться. Вона ж не живе в Росії. Як, втім, і більшість дітей, росіян, так званих Еліт. Вони не живуть в Росії, вони живуть на Заході. Смішно, правда? Росію підтримує Північна Корея, Еритрея і Білорусь, а діти російських чиновників, олігархів живуть в США, Великобританії та інших країнах, які вони ж самі називають головними ворогами Росії".

Що чекає росіян в майбутньому?

Притула також розповів, що чекає жителів Росії в майбутньому. Він зазначив, що у війні з Україною Росія програє.

І це очевидно вже всьому світу, крім росіян. Військові збиралися за три дні пройти Україною і знищити якісь там міфічні батальйони націоналістів.

"Чому вже 5 місяців йде війна? Чому загинуло вже 40 тисяч російських солдатів і офіцерів? Тому, що вся країна об'єдналася проти вас. Саме кінчене, що ви зробили у своєму житті - ви знищили ті міста, де були люди російськомовні та проросійськи налаштовані"

Він пояснив, що так, дійсно, в Маріуполі, Попасній та Сєвєродонецьку були такі, які чекали приходу "руського міра". І руський мир прийшов - убив тата, згвалтував маму і зруйнував будинок.

"Ті, хто раніше був за вас - зараз вас проклинають. Діти, які народилися в бомбосховищах, виростуть і знатимуть, завдяки кому їх мами народжували в бомбосховищах. Діти кожного вбитого українського солдата будуть рости тільки з однією думкою - помста! Це ви зробили своїми руками, росіяни!"

Шоумен додав, що росіяни даремно сподівалися, що вони зможуть вбивати, гвалтувати та грабувати й про це ніхто не дізнається.

Чого ти ниєш, російська баба?

"Ви знімаєте сюжети, де російська баба запитує, за що вбили її чоловіка, стоячи на тлі холодильника з написом "2 роки гарантії" українською мовою. Чого ти ниєш, російська баба? У тебе все відмінно склалося, ти обміняла чоловіка-мародера на холодильник. Чим не поле чудес?"

Він додав, що зараз цифровий час - гаджети, камери, системи ідентифікації осіб, яка вже допомагає нам розпізнати росіян.

"У якийсь момент вас здивує, що якось занадто часто "визволителі" тонуть під час відпочинку Шарм-ель-Шейху. Або падають напідпитку з балконів готелів в Анталії. І це будуть не випадковості. Ви росіяни української мови не знаєте, а ми російською володіємо непогано. І ми будемо шукати вас по всьому світу".

Притула попередив росіян, що не допоможе навіть те, що вони можуть закритися в Росії - ми будемо вичікувати. А найрозумніші росіяни поїдуть з країни - вони вже це зробили.

Ті. що виїхали в інші країни, будуть мімікрувати під українців. І будуть міняти громадянство, тому що російський паспорт буде токсичний.

"Ви будете відомі всьому світу, як нація вбивць, гвалтівників і злодіїв. Росіяни, ваші діти будуть вас проклинати, тому що їх чекає бідне і голодне майбутнє. Вас обкладуть санкціями, вам заборонять виїзд куди-небудь, крім Північної Кореї, ви будете виплачувати величезні репарації, за які ми відбудуємо українські міста і села".

Він зазначив, що росіяни будуть кричати, що вони ні в чому не винні, а винна тільки влада. Але це саме росіяни обрали цю владу.

"Ви її підтримували й не зробили нічого, щоб пекло в Україні припинилося".

І на відміну від звичайних дітей в Росії, діти тих, хто це все затіяв, будуть відчувати себе відносно непогано.

"Поки ви міняли життя своїх синів на білі лади, вони змінювали громадянство".

Ваше майбутнє - країна ізгой

Притула зазначив, що він вже не закликає російських зірок зупинити війну - вони на це просто нездатні. Вони не здатні ні на що.

"Якщо ви думаєте, що все вище сказане - це моя ненависть, то і тут я вас розчарую, росіяни. Ненависть - це занадто багато для вас. Ненависть - це навіть благородно. До вас більше підходить - презирство. Ви прокляті всі, без винятку. Вам і вашим дітям жити з ганьбою і в ізоляції від усього цивілізованого світу, який хоче творити. Ви ж здатні тільки руйнувати.

Ваше майбутнє - країна ізгой. Ваше майбутнє - країна 404. І недовгий той час, коли в Махачкалі, Улан-Уде і Якутську, після того, як з війни не повернуться тисячі бійців, виникне питання - А навіщо нам вбивати українців, якщо росіяни ближче? І це вони відправили нас на фронт гарматним м'ясом"

"Горіть в пеклі, росіяни! Оруелл вам аплодує!"