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"Люблю тебя до луны и обратно". Мадонна показала редкие кадры с 93-летним отцом

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Иванна Пашкевич

В семье Мадонны праздник - ее отцу Сильвио исполнилось 93 года. В честь этого события певица поделилась фотографиями с именинником.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как выглядит отец Мадонны

Снимки, которые опубликовала исполнительница в соцсетях, были сделаны в разный период времени. В частности, в 93-й день рождения отца певицы.

На одной из фотографий Сильвио изображен в молодом возрасте, а на другой - Мадонна в детстве вместе с родителями.

"Папа Сильвио, с 93-м днем рождения! Поздравляю с тем, что до сих пор едешь на американских горках под названием "жизнь" с юмором и в здравом уме. Спасибо, что делишься со мной своими аффирмациями, главная из которых звучит так: «Я буду идти до тех пор, пока не отвалятся колеса", - трогательно обратилась к имениннику поп-звезда.

"Ничто нас не остановит! Люблю тебя до луны и обратно", - написала она.

Мадонна с отцом (фото: instagram.com/madonna)

Отметим, что певица родилась в семье итальянского эмигранта Сильвио Энтони Чикконе и канадки Мадонны Луиз.

Отец будущей знаменитости работал ведущим инженером, а сейчас владеет виноградником.

Когда Мадонне было пять лет, ее мать ушла из жизни после борьбы с раком груди. У супругов было шестеро детей.

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