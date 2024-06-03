"Люблю тебя до луны и обратно". Мадонна показала редкие кадры с 93-летним отцом

Как выглядит отец Мадонны

Снимки, которые опубликовала исполнительница в соцсетях, были сделаны в разный период времени. В частности, в 93-й день рождения отца певицы.

На одной из фотографий Сильвио изображен в молодом возрасте, а на другой - Мадонна в детстве вместе с родителями.

"Папа Сильвио, с 93-м днем рождения! Поздравляю с тем, что до сих пор едешь на американских горках под названием "жизнь" с юмором и в здравом уме. Спасибо, что делишься со мной своими аффирмациями, главная из которых звучит так: «Я буду идти до тех пор, пока не отвалятся колеса", - трогательно обратилась к имениннику поп-звезда.

"Ничто нас не остановит! Люблю тебя до луны и обратно", - написала она.

Мадонна с отцом (фото: instagram.com/madonna)

Отметим, что певица родилась в семье итальянского эмигранта Сильвио Энтони Чикконе и канадки Мадонны Луиз.

Отец будущей знаменитости работал ведущим инженером, а сейчас владеет виноградником.

Когда Мадонне было пять лет, ее мать ушла из жизни после борьбы с раком груди. У супругов было шестеро детей.