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"Люблю тебе до місяця і назад". Мадонна показала рідкісні кадри з 93-річним батьком

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Іванна Пашкевич

У родині Мадонни свято - її батькові Сильвіо виповнилося 93 роки. На честь цієї події співачка поділилася світлинами з іменинником.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як виглядає батько Мадонни

Знімки, які опублікувала виконавиця у соцмережах, були зроблені в різний період часу. Зокрема, в 93-й день народження батька співачки.

На одній зі світлин Сильвіо зображений у молодому віці, а на іншій - Мадонна у дитинстві разом з батьками.

"Тату Сильвіо, з 93-м днем народження! Вітаю з тим, що досі їдеш на американських гірках під назвою "життя" з гумором і в здоровому глузді. Спасибі, що ділишся зі мною своїми афірмаціями, головна з яких звучить так: "Я буду йти доти, доки не відваляться колеса", - зворушливо звернулася до іменинника поп-зірка.

"Ніщо нас не зупинить! Люблю тебе до місяця і назад", - написала вона.

Мадонна з батьком (фото: instagram.com/madonna)

Зазначимо, що співачка народилася в сім'ї італійського емігранта Сільвіо Ентоні Чікконе та канадки Мадонни Луїз.

Батько майбутньої знаменитості працював провідним інженером, а зараз володіє виноградником.

Коли Мадонні було п'ять років, її мати пішла з життя після боротьби з раком грудей. У подружжя було шестеро дітей.

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