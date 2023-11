"Люблю тебя до луны и обратно". Лилия Подкопаева показала подросшую дочь-красавицу (фото)

Как сейчас выглядит дочь Лилии Подкопаевой

Наследнице гимнастки исполнилось 17 лет. По этому случаю Лилия запостила архивные фотографии дочери-красавицы, трогательно обратившись к ней.

"Ты всегда будешь для меня самой замечательной и особенной! So grateful that you were born. Love you to the moon and back (Я так благодарна, что ты родилась. Люблю тебя до Луны и обратно, - прим. ред.)", - написала звезда.

Поклонники семьи поздравили именинницу

Фаны заметили, что Каролина выросла настоящей красавицей, и пожелали ей исполнения всех желаний.

Дочь Лилии Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

З днем народження, Каролінку! Яка ж вона стала доросла і справжня красунька! Щасливої долі іменинниці і нехай збуваються усі мрії

Хай буде самою щасливою, ваша квіточка

Яка ж вона мила. Світлої долі

Гарна дівчинка дуже

Вітаєм красунечку!

К слову, у олимпийской чемпионки еще двое детей. Она воспитывает четырехлетнюю дочь Эвелину и старшего сына Вадима, которому скоро исполнится 18 лет.

Дети Лилии Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)