"Люблю тебя до луны и обратно". Лилия Подкопаева показала подросшую дочь-красавицу (фото)

Украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике и победительница Олимпиады Лилия Подкопаева показала трогательные фотографии со своей старшей дочерью Каролиной, которая 11 ноября отпраздновала день рождения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.
Наследнице гимнастки исполнилось 17 лет. По этому случаю Лилия запостила архивные фотографии дочери-красавицы, трогательно обратившись к ней.
"Ты всегда будешь для меня самой замечательной и особенной! So grateful that you were born. Love you to the moon and back (Я так благодарна, что ты родилась. Люблю тебя до Луны и обратно, - прим. ред.)", - написала звезда.
Фаны заметили, что Каролина выросла настоящей красавицей, и пожелали ей исполнения всех желаний.
Дочь Лилии Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
К слову, у олимпийской чемпионки еще двое детей. Она воспитывает четырехлетнюю дочь Эвелину и старшего сына Вадима, которому скоро исполнится 18 лет.
Дети Лилии Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
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