"Люблю тебе до місяця і назад". Лілія Подкопаєва показала підрослу донечку-красуню (фото)

Як зараз виглядає донька Лілії Подкопаєвої

Спадкоємиці гімнастки виповнилося 17 років. З цієї нагоди Лілія запостила архівні світлини доньки-красуні, зворушливо звернувшись до неї.

"Ти завжди будеш для мене найбільш чудовою і найбільш особливою! So grateful that you were born. Love you to the moon and back (Я така вдячна, що ти народилася. Люблю тебе до Місяця і назад, - прим. ред.)", - написала зірка.

Прихильники родини привітали іменинницю

Фани відмітили, що Кароліна виросла справжньою красунею, і побажали їй здійснення усіх мрій.

Донька Лілії Подкопаєвої (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

З днем народження, Каролінку! Яка ж вона стала доросла і справжня красунька! Щасливої долі іменинниці і нехай збуваються усі мрії

Хай буде самою щасливою, ваша квіточка

Яка ж вона мила. Світлої долі

Гарна дівчинка дуже

Вітаєм красунечку!

До слова, олімпійська чемпіонка має ще двох дітей. Вона виховує чотирирічну доньку Евеліну та старшого сина Вадима, якому незабаром виповниться 18 років.

Діти Лілії Подкопаєвої (фото: instagram.com/podkopayeva_official)