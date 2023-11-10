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Лидер группы Latexfauna Дима Зезюлин впервые станет отцом. Он рассказал, как будет воспитывать сына

Пятница 10 ноября 2023 12:06
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Лидер группы Latexfauna Дима Зезюлин впервые станет отцом. Он рассказал, как будет воспитывать сына Дмитрий Зезюлин станет отцом (фото: instagram.com/latexfauna)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин ждет пополнения в семье. Музыкант впервые станет отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста в подкасте "СЛУХ: Музика та культура".

Фронтмен Latexfauna впервые станет отцом

По словам исполнителя, рождения первенца он ожидает зимой. Дмитрий отметил, что у него будет сын.

Лидер группы Latexfauna Дима Зезюлин впервые станет отцом. Он рассказал, как будет воспитывать сына

Дмитрий Зезюлин (фото: instagram.com/latexfauna)

"Скоро я продолжу свой род. Я ожидаю зимой рождения сына", - поделился певец.

Зезюлин рассказал, как он планирует воспитывать будущего наследника.

Так, музыкант поделился, что в детстве он был окружен любовью, а это оказало большое влияние на него, как на личность.

Эту безграничную любовь и внимание артист хочет дать и своему сыну.

Лидер группы Latexfauna Дима Зезюлин впервые станет отцом. Он рассказал, как будет воспитывать сына

Дмитрий Зезюлин (фото: instagram.com/latexfauna)

"Надо ребенку дать любовь и показывать это тактильно, словами, поступками… Я думаю, что в жизни мне сильно повезло, потому что я родился третьим ребенком. Мои родители набили себе шишек с моими младшими братьями. А я уже родился в такой колоссальной любви, и это очень повлияло на меня, как на личность, и на то, как я функционирую в мире. Эта любовь, которой я был окружен, и с моими братьями, и с мамой и папой, и бабушкой, дала мне много конструктива в жизни, как я живу и решаю свои вопросы", - рассказал солист группы Latexfauna.

На вопрос ведущего подкаста, какие ошибки родителей Дмитрий будет избегать в воспитании своего сына, исполнитель ответил, что поймет это только тогда, когда родится его ребенок.

Лидер группы Latexfauna Дима Зезюлин впервые станет отцом. Он рассказал, как будет воспитывать сына

Дмитрий Зезюлин (фото: instagram.com/latexfauna)

"Поживем - увидим. Очень легко говорить, когда у тебя еще не появился ребенок. Мои родители религиозны, поэтому я точно не буду насаждать какую-нибудь религиозность свой ребенку. Меня также насильно заставляли читать, а я страшно не любил этого, поэтому заставлять свою ребенка я не буду", - говорит Зезюлин.

Также он добавил, что точно не будет давать ребенку пользоваться гаджетами и сладкое до определенного возраста, назвав причину.

"Сладкое создает условия для дефицита внимания. Я в детстве ел много сладкого, поэтому в классе мне было очень тяжело сконцентрироваться. Не знаю, чем я брал, но точно не вниманием и усидчивостью", - поделился певец.

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