Лидер группы Latexfauna Дима Зезюлин впервые станет отцом. Он рассказал, как будет воспитывать сына

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста в подкасте "СЛУХ: Музика та культура".

Фронтмен Latexfauna впервые станет отцом

По словам исполнителя, рождения первенца он ожидает зимой. Дмитрий отметил, что у него будет сын.

Дмитрий Зезюлин (фото: instagram.com/latexfauna)

"Скоро я продолжу свой род. Я ожидаю зимой рождения сына", - поделился певец.

Зезюлин рассказал, как он планирует воспитывать будущего наследника.

Так, музыкант поделился, что в детстве он был окружен любовью, а это оказало большое влияние на него, как на личность.

Эту безграничную любовь и внимание артист хочет дать и своему сыну.

Дмитрий Зезюлин (фото: instagram.com/latexfauna)

"Надо ребенку дать любовь и показывать это тактильно, словами, поступками… Я думаю, что в жизни мне сильно повезло, потому что я родился третьим ребенком. Мои родители набили себе шишек с моими младшими братьями. А я уже родился в такой колоссальной любви, и это очень повлияло на меня, как на личность, и на то, как я функционирую в мире. Эта любовь, которой я был окружен, и с моими братьями, и с мамой и папой, и бабушкой, дала мне много конструктива в жизни, как я живу и решаю свои вопросы", - рассказал солист группы Latexfauna.

На вопрос ведущего подкаста, какие ошибки родителей Дмитрий будет избегать в воспитании своего сына, исполнитель ответил, что поймет это только тогда, когда родится его ребенок.

Дмитрий Зезюлин (фото: instagram.com/latexfauna)

"Поживем - увидим. Очень легко говорить, когда у тебя еще не появился ребенок. Мои родители религиозны, поэтому я точно не буду насаждать какую-нибудь религиозность свой ребенку. Меня также насильно заставляли читать, а я страшно не любил этого, поэтому заставлять свою ребенка я не буду", - говорит Зезюлин.

Также он добавил, что точно не будет давать ребенку пользоваться гаджетами и сладкое до определенного возраста, назвав причину.

"Сладкое создает условия для дефицита внимания. Я в детстве ел много сладкого, поэтому в классе мне было очень тяжело сконцентрироваться. Не знаю, чем я брал, но точно не вниманием и усидчивостью", - поделился певец.