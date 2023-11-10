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6 сериалов для подростков, которые помогают взрослеть. Родителям они тоже будут интересны

Пятница 10 ноября 2023 21:00
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6 сериалов для подростков, которые помогают взрослеть. Родителям они тоже будут интересны Кадр из сериала "Перші ластівки"
Автор: Татьяна Самарук

Подростковый возраст - это время перемен и испытаний. Подростки ищут себя, исследуют мир и пытаются понять, кто они такие.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает несколько сериалов, которые помогут юным украинцам разобраться во всех этих вопросах, которым с нами поделилась психолог проекта "Смілива" от "Фонда Маша" Марина Диденко.

"Перші ластівки"

Это молодежный триллер, на котором изображены реальные проблемы современных подростков: буллинг, отношения с родителями, неприятие иначести, одиночество. А также опасности, скрывающие в себе общение в сети.

Реалистичности сериала прибавляют локации, на которых происходили съемки, - это и обычные спальные районы Киева, и интерьер настоящей школы. Игра молодых актеров не трафаретна, наблюдая за ними, ты веришь и сочувствуешь им. Ну а закрученный детективный сюжет держит в напряжении до последнего!

6 сериалов для подростков, которые помогают взрослеть. Родителям они тоже будут интересны

Кадр из сериала "Перші ластівки"

"Перші ластівки. Залежні"

Это не продолжение первой части сериала по развитию сюжета, но продолжение раскрытия остросоциальных тем. Теперь героями являются подростки, а студенты, каждый из которых имеет какую-то зависимость: наркотическую, сексуальную, материальную, эмоциональную и т.д.

"Ведмеже місто"

Сериал "Ведмеже місто" - экранизация одноименного романа шведского писателя Фредерика Бакмана. Сериал поднимает множество тем: подростковый кризис, семейные мифы, потеря близкого человека, насилие, выбор, путь к цели, преданность, преступление и наказание и еще многое, что не оставляет равнодушным.

"Енн"

На долю очаровательной рыжеволосой девочки Энн Ширли выпало немало испытаний, но на все жизненные проблемы она находит в себе силы верить в чудеса, замечать красоту вокруг и заряжать этим окружающих! И хотя наша героиня живет в конце XIX века, проблемы, с которыми она сталкивается, к сожалению, актуальны и сегодня: классовая дискриминация, предубеждение, травля и т.д.

"Деш і Лілі"

Сериал "Деш і Лілі" - это волшебная романтическая история, разворачивающаяся на фоне предрождественского Нью-Йорка. Свою величайшую мечту - встретить настоящую чистую любовь - 17-летняя авантюристка Лили воплощает довольно оригинальный способ. Она оставляет записную книжку на полке книжного магазина. Его находит парень, который, на первый взгляд, полная противоположность Лили - несколько циничный интеллектуал Дэш.

Завязывается интересная переписка, в ходе которой выясняется, что между героями много общего. Сериал полон юмора, приятной музыки и сказочной атмосферы Рождества!

6 сериалов для подростков, которые помогают взрослеть. Родителям они тоже будут интересны6 сериалов для подростков, которые помогают взрослеть. Родителям они тоже будут интересны

Кадры из сериала "Деш і Лілі"

"Сексуальна освіта"

Это комедийный сериал о дружбе, первых чувствах, принятии себя и поиске своего места в этом мире. И, конечно, о сексуальном воспитании. Этот сериал следует посмотреть и родителям подростков, чтобы лучше понимать своих детей.

В чем "плюсы" этих сериалов

Сериалы для подростков, говорит психолог, могут помочь им в этом, ведь они часто затрагивают важные темы, такие как дружба, любовь, семья, школа, взросление и самоидентификация.

Но просмотр этих сериалов будет полезен не только подросткам, но и родителям, поможет им лучше понять своих детей, их эмоции и поведение.

"Не все сериалы из нашего списка легки для просмотра. Но они могут быть увлекательными, информативными и вдохновляющими. Но помочь подросткам понять, что они не одиноки со своими проблемами, что люди понимают и поддерживают их", - говорит Диденко.

О проекте "Смілива"

Проект "Смілива" учит девушек-подростков отстаивать собственные границы и давать отпор физическому и психологическому насилию.

В рамках него участницы проходят курс по самозащите (12 занятий) и пяти групповых сессий с психологом.

Смелости девушек обучают профессиональные тренеры по самообороне и подростковым психологам, имеющим опыт работы с жертвами любого вида насилия.

Проект, реализуемый "Фондом Маша" при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), рассчитан на девушек от 12 до 18 лет.

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