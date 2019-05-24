Любить сильніше: розкрито секрет відносин Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і Гаррі люблять один одного по-різному. Експерт, яка вивчала герцогиню протягом декількох місяців, стверджує, що почуття у закоханих різні. Про це інформує Ехргеѕѕ.

Актриса Тіффані Сміт, яка грає герцогиню Сасекську в майбутньому фільмі "Гаррі і Меган: становлення королівської пари", вивчала Меган протягом минулого року. Міс Сміт дивилася, як Меган Маркл і Гаррі дивляться один на одного під час телешоу, готуючись до ролі. Вона сказала, що їх стосунки "справжні", і порівняла герцогиню з принцесою Діаною.

Сміт також вірить, що вона плаче, коли її немає на публіці. Вона сказала: "О, просто тому, що ми не бачимо, як Меган плаче на публіці, це не означає, що вона себе не відчувала розбитою.

Меган Маркл (Колаж РБК-Україна)

Міс Сміт також зосередилася на манерах Меган, щоб відтворити їх. Вона звернула увагу навіть на дрібні деталі, наприклад на укладання волосся.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Меган Маркл просила подругу знайти багатого нареченого в Британії.

Ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон викрили в "доношуванні" суконь.

А також розповідали про те, що Меган Маркл перевершила Кейт Міддлтон.