Любит сильнее: раскрыт секрет отношений Меган Маркл и принца Гарри

Чувства Меган Маркл и принца Гарри довольно неоднозначны
Меган Маркл и Гарри любят друг друга по-разному. Эксперт, которая изучала герцогиню в течение нескольких месяцев, утверждает, что чувства у супружеской пары различны. Об этом информирует Еxpress.
Актриса Тиффани Смит, которая играет герцогиню Сассекскую в грядущем фильме, изучала Меган в течение прошлого года. Мисс Смит смотрела, как Меган Маркл и Гарри смотрят друг на друга во время телешоу, готовясь к роли. Она сказала, что их отношения "настоящие", и сравнила герцогиню с принцессой Дианой.
Также Смит верит, что Меган плачет, когда ее нет на публике. Она сказала: "О, просто потому, что мы не видим, как Меган плачет на публике, это не значит, что она себя не чувствовала разбитой.
Мисс Смит также сосредоточилась на манерах Меган, чтобы воспроизвести их. Она обратила внимание даже на мелкие детали, вроде укладки волос.
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