Любила музыку и Украину. В результате ракетного удара РФ по Сумах погибла талантливая пианистка

13 апреля, во время ракетного обстрела Сум , осуществленного Россией, погибла Елена Когут - солистка-органистка Сумской областной филармонии и артистка оркестра Сумского национального театра имени Михаила Щепкина.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу театра.

"Елена была очень светлым человеком, настоящим профессионалом, отзывчивым коллегой и надежным другом. Ее музыка, ее улыбка, ее доброта - навсегда останутся в нашей памяти", - написали в театре.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям. Разделяем вашу боль и скорбь. Светлая память и вечный почет", - добавили они. Елена Когут (фото: Facebook/Cумский национальный театр имени Н. Щепкина)

Преподаватели и студенты Сумского профессионального колледжа искусств и культуры, в котором также работала Когут, глубоко потрясены трагическим известием.

Они не могут осознать, что российские войска унесли жизнь человека, который был полон вдохновения, энергии и больших творческих замыслов.

"Елена Сергеевна невероятно любила музыку и Украину. Это свидетельствует о ее глубоком патриотизме и любви к искусству. Ее исполнение Гимна Украины в исторических храмах Европы имело важное культурное и символическое значение, которое способствовало распространению украинской культуры и патриотизма", - сообщили коллеги.

Музыканты, которые работали с Когут, вспоминают ее как искреннего наставника и надежную опору для студентов. Она вдохновляла молодежь раскрывать свой талант и верить в собственные возможности. Елена Когут (фото: svumik.sumy.ua)

Как рассказывают коллеги, на занятиях она не ограничивалась только обучением игры на инструменте - Елена прививала ученикам человечность, искренность и веру в лучшее.

"Ее мастерство, глубокое понимание музыки и непревзойденное исполнение очаровывали каждого, кто имел счастье ее слышать", - добавили в колледже.

К слову, у Елены остались мать, муж и сыновья. О дате, месте и времени прощания будет сообщено позже.