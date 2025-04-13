По Сумам было два удара баллистикой, количество пострадавших может расти, - Клименко

Российские войска нанесли два удара баллистикой по Сумам 13 апреля. Количество пострадавших может расти.

Об этом в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Два удара баллистикой нанесла сегодня утром Россия по Сумам. Прилеты зафиксированы четко в центр города. Сегодня - Вербное воскресенье, много людей было на улице, неподалеку расположен и храм, где проходит освящение. Именно в это время россияне ударили, четко осознавая, что бьют по гражданским", - рассказал он.

Клименко отметил, что на данный момент 21 человек погиб, 83 ранены.

"Это по состоянию на сейчас. К сожалению, количество пострадавших может расти", - отметил глава МВД.

По его данным, экстренные службы отреагировали мгновенно - спасатели и полицейские с первых минут удара были на месте.

"Страшные кадры вы могли видеть в сети. Тела погибших посреди улицы, в общественном транспорте, в автомобилях. Чрезвычайно жестокий удар по гражданским", - добавил он.

Следователи зафиксировали военное преступление РФ, собирают доказательства. Также на месте работают психологи ГСЧС и полиции - как пострадавшим, так и их родственникам оказывают первичную психологическую помощь.