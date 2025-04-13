ua en ru
Вс, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Удар по Сумах: погибших уже 34, пострадавших - 117, среди них дети

Воскресенье 13 апреля 2025 18:37
UA EN RU
Удар по Сумах: погибших уже 34, пострадавших - 117, среди них дети Фото: спасатели на месте происшествия в Сумах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Вербное воскресенье российские оккупанты ударили баллистикой по Сумах. Сейчас количество погибших и пострадавших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

По состоянию на 18:00 в результате вражеского обстрела погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Среди пострадавших уже 117 человек, из них 15 - это дети.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря для всей страны", - говорится в сообщении ГСЧС

Обстрел Сум 13 апреля

Напомним, что враг атаковал город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в частности, на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.

Отметим, что по состоянию на 14:10 было известно о 32 погибших, а по состоянию на 15:35 о 99 пострадавших.

Подробно об атаке на город Сумы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война в Украине
NEWS
Россияне потеряли за сутки 1220 солдат и более 260 единиц техники, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки 1220 солдат и более 260 единиц техники, - Генштаб
DAILY
Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ