Удар по Сумах: погибших уже 34, пострадавших - 117, среди них дети

Сегодня в Вербное воскресенье российские оккупанты ударили баллистикой по Сумах. Сейчас количество погибших и пострадавших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря для всей страны", - говорится в сообщении ГСЧС

По состоянию на 18:00 в результате вражеского обстрела погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Среди пострадавших уже 117 человек, из них 15 - это дети.

Обстрел Сум 13 апреля

Напомним, что враг атаковал город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в частности, на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.

Отметим, что по состоянию на 14:10 было известно о 32 погибших, а по состоянию на 15:35 о 99 пострадавших.

Подробно об атаке на город Сумы - читайте в материале РБК-Украина.

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