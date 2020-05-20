ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ляшко може стати мером Києва - ЗМІ

STYLERЖиття    20.05.2020 - 16:09
Ляшко може стати мером Києва - ЗМІ
Віктор Ляшко може стати кандидатом на пост мера Києва (колаж РБК-Україна)

ЗМІ пишуть, що від "Слуги Народу" на вибори мера Києва може піти Віктор Ляшко

Віктор Ляшко може стати кандидатом на пост мера Києва від "Слуги Народу". Як пише видання Vesti, саме головний санітарний лікар України та заступника міністра охорони здоров'я складе конкуренцію Віталію Кличку та іншим кандидатам на місцевих виборах у столиці, які повинні відбутися 25 жовтня 2020 року.

Інформацію про те, що кандидатура Ляшко розглядається, журналістам нібито побічно підтвердив нардеп Олександр Качура.

"Поки не хочу називати прізвище, це людина з державної служби. Публічно про намір балотуватися він ще не заявляв", - цитує видання парламентарія.

Також Качура пообіцяв, що його фракція проведе праймеріз ще в поточному місяці. На даний момент, за словами нардепа, кандидатів більше п'яти.

Зазначимо, що під час своєї прес-конференції 20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає будь-якого кандидата від "Слуги Народу" на виборах мера Києва. Також гарант підтвердив, що праймеріз буде. Більш того, увійдуть туди кандидати в мери не тільки від президентської партії.

Раніше в "Слузі Народу" говорили, що в мери Києва піде "сильна кандидатура". Але при цьому, навряд чи це буде одіозний Микола Тищенко, якого деякі експерти пророкували на цю посаду. Нагадаємо, що не так давно Тищенко "потрапив під роздачу" від Володимира Зеленського. Президент жорстко відчитав нардепа після скандалу з рестораном "Велюр", яким володіє "слуга народу".

До речі, нещодавно Сергій Притула розповів про те, чи буде претендувати на посаду мера Києва.

Автор: Марія Бойко

Теги Новини України Вибори мера КиєваВиктор Ляшко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся