Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи від СН підписали звернення до Зеленському

У фракції "Слуга народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва. Парламентарії від СН підписали відповідне звернення до президента Володимира Зеленського

Про це написав депутат Верховної ради від фракції СН Олександр Качура у своєму Telegram.

Фото: звернення

"З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція до кінця травня проведе необхідні виміри і оголосить імена кандидатів у мери міст від політичної партії. При цьому він зазначив, що є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів.

Як писало РБК-Україна, раніше Качура заявив, що під час голосування на місцевих виборах кожен виборець повинен поставити галочку в 4-5 бюлетенях. За його словами, восени будуть проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.

Додамо також, Центральна виборча комісія прийняла новий порядок зміни виборчої адреси, який дає можливість внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Автор: Юлия Струк