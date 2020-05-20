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Ляшко может стать мэром Киева - СМИ

STYLERЖизнь    20.05.2020 - 16:09
Ляшко может стать мэром Киева - СМИ
Виктор Ляшко может стать кандидатом на пост мэра Киева (коллаж РБК-Украина)

СМИ пишут, что от "Слуги Народа" на выборы мэра Киева может пойти Виктор Ляшко

Виктор Ляшко может стать кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги Народа". Как пишет издание Vesti, именно главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения составит конкуренцию Виталию Кличко и другим кандидатам на местных выборах в столице, которые должны состоятся 25 октября 2020 года.

Информацию о том, что кандидатура Ляшко рассматривается, журналистам якобы косвенно подтвердил нардеп Александр Качура.

"Пока не хочу называть фамилию, это человек из государственной службы. Публично о намерении баллотироваться он еще не заявлял", - цитирует издание парламентария.

Также Качура пообещал, что его фракция проведет праймериз еще в текущем месяце. На данный момент, по словам нардепа, кандидатов больше пяти.

Отметим, что во время своей пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит любого кандидата от "Слуги Народа" на выборах мэра Киева. Также гарант подтвердил, что праймериз будет. Более того, войдут туда кандидаты в мэры не только от президентской партии.

Ранее в "Слуге Народа" говорили, что в мэры Киева пойдет "сильная кандидатура". Но при этом, вряд ли это будет одиозный Николай Тищенко, которому некоторые эксперты пророчили эту должность. Напомним, что не так давно Тищенко "попал под раздачу" от Владимира Зеленского. Президент жестко отчитал нардепа после скандала с рестораном "Велюр", которым владеет "слуга народа".

Кстати, недавно Сергей Притула рассказал о том, будет ли претендовать на должность мэра Киева.

Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины Выборы мэра КиеваВиктор Ляшко
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