Ляшко сказал, от чего чаще всего преждевременно умирают украинцы

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что более 80% преждевременных смертей в Украине происходит не из-за инфекционных заболеваний. К факторам риска он отнес нездоровое питание, курение, употребление алкоголя и недостаток физической активности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу министра.

Ляшко назвал основные причины преждевременной смерти

Виктор говорит, что распространенность вышеупомянутых факторов приводит к тому, что в Украине один из самых низких показателей продолжительности жизни в Европе.

Для того, чтобы изменить ситуацию, нужно внимательнее относиться к своему образу жизни и пищевым привычкам.

Виктор Ляшко (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Он также добавил, что следует помочь сформировать здоровые привычки и привить культуру здорового образа жизни нашим детям.

И обеспечение здорового и полноценного питания детей в учебных заведениях - это большой шаг в этом направлении.

По словам министра здравоохранения, Украина по инициативе Первой леди Елены Зеленской внедряет реформу питания в учебных заведениях с 2020 года, которая должна помочь детям сформировать здоровые пищевые привычки уже в детстве, что позволит избежать проблем со здоровьем в будущем.

Ляшко назвал основные причины преждевременной смерти (фото: facebook.com/viktor.liashko)

"Мы уже достигли существенных успехов. В частности, удалось: утвердить новые нормативы и регламенты, изменить нормы и утвердить Порядок организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. Для удобства школ были разработаны три технологические модели организации питания: каждая выбирает удобную для себя модель, которая призвана обеспечить равный доступ к качественной пище для всех детей. Создаются кулинарные хабы для обучения поваров-тренеров, которые будут передавать навыки коллегам в регионах. При содействии первой леди Елены Зеленской и при финансовой поддержке Фонда Говарда Баффета на Киевщине и Харьковщине строятся фабрики-кухни", - поделился Ляшко.

В понедельник, 13 ноября, на совещании под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля и с участием Первой леди Елены Зеленской обсудили вопросы реализации Стратегии реформы школьного питания.

Ляшко назвал основные причины преждевременной смерти (фото: facebook.com/viktor.liashko)

"Ни пандемия, ни даже полномасштабная война не остановили работу над реформой, в которой так давно нуждались маленькие украинцы", - отметил Виктор.

Также на прошлой неделе Правительство приняло Постановление о запросе на присоединение к Коалиции школьного питания, объединяющее более 90 государств и организаций.

Ляшко и Лесовой (фото: facebook.com/viktor.liashko)