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Ляшко сказав, від чого найчастіше передчасно вмирають українці

Вівторок 14 листопада 2023 07:42
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Ляшко сказав, від чого найчастіше передчасно вмирають українці Віктор Ляшко (фото: facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Іванна Пашкевич

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що більш як 80% передчасних смертей в Україні стаються не через інфекційні захворювання. До факторів ризику він відніс нездорове харчування, тютюнокуріння, вживання алкоголю та нестача фізичної активності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку міністра.

Ляшко назвав основні причини передчасної смерті

Віктор говорить, що поширеність вищезазначених факторів призводить до того, що в Україні є один із найнижчих показників тривалості життя в Європі.

Для того, щоб змінити ситуацію, потрібно уважніше ставитися до свого способу життя та харчових звичок.

Ляшко сказав, від чого найчастіше передчасно вмирають українці

Віктор Ляшко (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Він також додав, що варто допомогти сформувати здорові звички та прищепити культуру здорового способу життя нашим дітям.

І забезпечення здорового та повноцінного харчування дітей у закладах освіти - це великий крок у цьому напрямку.

За словами міністра охорони здоров’я, Україна за ініціативи Першої леді Олени Зеленської впроваджує реформу харчування в закладах освіти з 2020 року, яка має допомогти дітям сформувати здорові харчові звички вже в дитинстві, що дозволить уникнути проблем зі здоров'ям в майбутньому.

Ляшко сказав, від чого найчастіше передчасно вмирають українці

Ляшко назвав основні причини передчасної смерті (фото: facebook.com/viktor.liashko)

"Ми вже досягли суттєвих успіхів. Зокрема, вдалося: затвердити нові нормативи та регламенти, змінити норми і затвердити Порядок організації харчування у закладах освіти й дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Для зручності шкіл були розроблені три технологічні моделі організації харчування: кожна обирає зручну для себе модель, яка покликана забезпечити рівний доступ до якісної їжі для всіх дітей. Створюються кулінарні хаби для навчання кухарів-тренерів, які передаватимуть навички колегам у регіонах. За сприяння першої леді Олени Зеленської та за фінансової підтримки Фонду Говарда Баффета на Київщині та Харківщині будуються фабрики-кухні", - поділився Ляшко.

У понеділок, 13 листопада, на нараді під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі Першої леді Олени Зеленської обговорили питання реалізації Стратегії реформи шкільного харчування.

Ляшко сказав, від чого найчастіше передчасно вмирають українці

Ляшко назвав основні причини передчасної смерті (фото: facebook.com/viktor.liashko)

"Ані пандемія, ані навіть повномасштабна війна не зупинили роботу над реформою, якої так давно потребували маленькі українці", - зазначив Віктор.

Також минулого тижня Уряд ухвалив Постанову про запит на приєднання до Коаліції шкільного харчування, яка об’єднує понад 90 держав та організацій.

Ляшко сказав, від чого найчастіше передчасно вмирають українці

Ляшко і Лісовий (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Нещодавно вчені заявили, як часто медики з першого разу ставлять жінкам правильний діагноз.

Також ми розповідали, що ШІ допоможе українцям діагностувати рак.

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