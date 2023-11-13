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ИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерах

Понедельник 13 ноября 2023 19:10
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ИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерах ИИ будет помогать в диагностике рака (фото: Международный фонд медицинских инноваций)
Автор: Полина Иваненко

Украина получила уникальное оборудование для сканирования и обработки гистологических препаратов с интегрированным искусственным интеллектом KFBIO AI, основанным на базе нейронной сети (DCNN), способной анализировать гистологические снимки и автоматически идентифицировать пораженные, а также подозрительные клетки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Международный фонд медицинских инноваций рассказывает, как искусственный интеллект будет помогать в диагностике рака в нашей стране.

Что известно об уникальном сканере для диагностики рака

Вышеупомянутый сканер обладает значительно большими оптическими возможностями по сравнению с обычными микроскопами, а интегрированный искусственный интеллект способен проанализировать около 1,5 тыс. клинических кейсов в сутки. Это повышает эффективность диагностики более чем в 50 раз.

Кроме того, имеющаяся библиотека из более 43 тыс. образцов позволяет искусственному интеллекту проанализировать снимок и помочь врачу максимально точно установить диагноз.

Благодаря сканеру врачу нужно просмотреть только слайды, которые ИИ считает подозрительными или патологическими. То есть сканер уменьшает нагрузку на врача и возможность врачебной ошибки.

Кроме того, технология может использоваться и в ветеринарии для постановки высокоточного диагноза животным.

ИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерахИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерахИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерахИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерах

ИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерахИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерахИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерах

Как работает сканер гистологических препаратов (фото: Международный фонд медицинских инноваций)

Первые два аппарата, приобретенные за счет благотворительных взносов, уже прибыли в Украину и проходят этап отладки и инсталляции. Они будут установлены в ведущих лечебно диагностических учреждениях Украины, где сейчас проводится наибольшее количество всех онкоисследований и работают ведущие патологи страны, включая кафедру патологической анатомии НМУ Украины.

В дальнейшем оборудование будет установлено в медучреждениях всех областей Украины, которые войдут в реестр программы, а также в ветеринарных клиниках.

Заметим, что стоимость каждого сканера с цифровым хранилищем и инфраструктурой составляет около 7,5 млн. грн.

Сейчас в рамках программы борьбы с онкологией в Украине "Международный фонд медицинских инноваций" инициировал сбор на закупку большего количества таких сканеров и внедрение в стране технологии цифровой патологии. Присоединиться к нему можно по ссылке.

Инициаторы программы планируют в течение года установить 10 сканеров и организовать обучение 30 специалистов.

"Эти сканеры станут частью новой уникальной украинской цифровой медицинской платформы COR-Medical Platform с мобильным приложением, которая объединит пациентов, врачей и медицинскую индустрию в единую экосистему. Это позволит онкопациентам Украины сразу после установления диагноза, за считанные минуты получить его вместе с самими сканами в своем смартфоне и по желанию переслать другому врачу из любой точки мира для альтернативной консультации", - говорит украинский медицинский эксперт и инноватор Тигран Амалян.

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