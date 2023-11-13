ИИ поможет украинцам диагностировать рак. Что известно об уникальных сканерах

Украина получила уникальное оборудование для сканирования и обработки гистологических препаратов с интегрированным искусственным интеллектом KFBIO AI, основанным на базе нейронной сети (DCNN), способной анализировать гистологические снимки и автоматически идентифицировать пораженные, а также подозрительные клетки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Международный фонд медицинских инноваций рассказывает, как искусственный интеллект будет помогать в диагностике рака в нашей стране.

Что известно об уникальном сканере для диагностики рака

Вышеупомянутый сканер обладает значительно большими оптическими возможностями по сравнению с обычными микроскопами, а интегрированный искусственный интеллект способен проанализировать около 1,5 тыс. клинических кейсов в сутки. Это повышает эффективность диагностики более чем в 50 раз.

Кроме того, имеющаяся библиотека из более 43 тыс. образцов позволяет искусственному интеллекту проанализировать снимок и помочь врачу максимально точно установить диагноз.

Благодаря сканеру врачу нужно просмотреть только слайды, которые ИИ считает подозрительными или патологическими. То есть сканер уменьшает нагрузку на врача и возможность врачебной ошибки.

Кроме того, технология может использоваться и в ветеринарии для постановки высокоточного диагноза животным.

Как работает сканер гистологических препаратов (фото: Международный фонд медицинских инноваций)

Первые два аппарата, приобретенные за счет благотворительных взносов, уже прибыли в Украину и проходят этап отладки и инсталляции. Они будут установлены в ведущих лечебно диагностических учреждениях Украины, где сейчас проводится наибольшее количество всех онкоисследований и работают ведущие патологи страны, включая кафедру патологической анатомии НМУ Украины.

В дальнейшем оборудование будет установлено в медучреждениях всех областей Украины, которые войдут в реестр программы, а также в ветеринарных клиниках.

Заметим, что стоимость каждого сканера с цифровым хранилищем и инфраструктурой составляет около 7,5 млн. грн.

Сейчас в рамках программы борьбы с онкологией в Украине "Международный фонд медицинских инноваций" инициировал сбор на закупку большего количества таких сканеров и внедрение в стране технологии цифровой патологии. Присоединиться к нему можно по ссылке.

Инициаторы программы планируют в течение года установить 10 сканеров и организовать обучение 30 специалистов.

"Эти сканеры станут частью новой уникальной украинской цифровой медицинской платформы COR-Medical Platform с мобильным приложением, которая объединит пациентов, врачей и медицинскую индустрию в единую экосистему. Это позволит онкопациентам Украины сразу после установления диагноза, за считанные минуты получить его вместе с самими сканами в своем смартфоне и по желанию переслать другому врачу из любой точки мира для альтернативной консультации", - говорит украинский медицинский эксперт и инноватор Тигран Амалян.