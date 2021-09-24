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Ляшко заявив про завершення карантину і зняття масок: це може бути зовсім скоро

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П'ятниця 24 вересня 2021 08:25
Ляшко заявив про завершення карантину і зняття масок: це може бути зовсім скоро Фото: Ляшко розповів, коли в Україні може закінчитися карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Карантин в Україні може закінчитися вже цієї весни, але за однієї умови - повної вакцинації від коронавірусу громадян.

Про це глава МОЗ заявив в ході V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021".

Коли закінчиться карантин

Ляшко повідомив, що якщо до Нового року всі українці пройдуть курс вакцинації від коронавірусу - то вже навесні ми зможемо забути про карантин.

"Вакцинуємося до Нового року - на весну зможемо спокійно жити без карантину", - заявив Ляшко.

Коли знімемо маски

Ляшко також зазначив, що навіть вакциновані поки повинні носити маски, оскільки багато людей не привиті, а людина, яка отримала вакцинацію, може переносити інфекцію.

"Коли ми вакцинуємо велику кількість людей - тоді будемо розглядати питання зняття масок", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця 2021 року. А з 23 вересня Україна увійшла в "жовту" карантинну зону через збільшення захворювань коронавірусом.

Як ми раніше писали, які існують штрафи за порушення правил карантину за порушення правил у "жовтій" зоні.

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