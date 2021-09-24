Ляшко сообщил о завершении карантина и снятии масок: это может быть совсем скоро
Карантин в Украине может закончиться уже этой весной, но при одном условии - полной вакцинации от коронавируса граждан.
Об этом глава Минздрава заявил в ходе V Международного форума "Креативная Украина 2021".
Когда закончится карантин
Ляшко сообщил, что если до Нового года все украинцы пройдут курс вакцинации от коронавируса - то уже весной мы сможем забыть о карантине.
"Вакцинируемся до Нового года - на весну сможем спокойно жить без карантина", - заявил Ляшко.
Когда снимем маски
Ляшко также отметил, что даже вакцинированные пока должны носить маски, поскольку многие люди не привиты, а человек, получивший прививку, может переносить инфекцию.
"Когда мы вакцинируем большое количество людей - тогда будем рассматривать вопрос снятия масок", - добавил он.
Напомним, на прошлой неделе Кабмин продлил карантин в Украине до конца 2021 года. А с 23 сентября Украина вошла в "желтую" карантинную зону из-за увеличения заболеваний коронавирусом.
Как мы ранее писали, какие существуют штрафы за нарушение правил карантина за нарушение правил в "желтой" зоне.