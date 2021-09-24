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Ляшко сообщил о завершении карантина и снятии масок: это может быть совсем скоро

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Пятница 24 сентября 2021 08:25
Ляшко сообщил о завершении карантина и снятии масок: это может быть совсем скоро Фото: Ляшко рассказал, когда в Украине может закончиться карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Карантин в Украине может закончиться уже этой весной, но при одном условии - полной вакцинации от коронавируса граждан.

Об этом глава Минздрава заявил в ходе V Международного форума "Креативная Украина 2021".

Когда закончится карантин

Ляшко сообщил, что если до Нового года все украинцы пройдут курс вакцинации от коронавируса - то уже весной мы сможем забыть о карантине.

"Вакцинируемся до Нового года - на весну сможем спокойно жить без карантина", - заявил Ляшко.

Когда снимем маски

Ляшко также отметил, что даже вакцинированные пока должны носить маски, поскольку многие люди не привиты, а человек, получивший прививку, может переносить инфекцию.

"Когда мы вакцинируем большое количество людей - тогда будем рассматривать вопрос снятия масок", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин продлил карантин в Украине до конца 2021 года. А с 23 сентября Украина вошла в "желтую" карантинную зону из-за увеличения заболеваний коронавирусом.

Как мы ранее писали, какие существуют штрафы за нарушение правил карантина за нарушение правил в "желтой" зоне.

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