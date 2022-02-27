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Ляшко закликав аптекарів вийти на роботу

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Неділя 27 лютого 2022 18:50
Ляшко закликав аптекарів вийти на роботу Ляшко закликав аптекарів вийти на роботу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав аптекарів вийти на роботу.

Про це він сказав під час телемарафону.

За його словами, деякі аптеки закрились через те, що фармацевти відмовились прийти на роботу.

"Я звертаюсь до тих, хто сьогодні може прийти в аптеку, але не прийшов з тих чи інших причин. Нашим хлопцям на передовій сьогодні не легше. І вони своїм прикладом показують, що ми всі повинні виконувати свою роботу", - зазначив урядовець.

Також, додав він, що той, хто сьогодні мав сумнів і не прийшов до аптеки, не відкрив її через якийсь страх, "повинен переглянути свою позицію".

"Сьогодні ви повинні прийти, відкрити й відпустити: чи інсулін, чи інший життєво важливий лікарський препарат. Оскільки, можливо, хтось потребує цього препарату не менше, ніж поранений боєць", - додав Ляшко.

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