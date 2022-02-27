Ляшко закликав аптекарів вийти на роботу

Про це він сказав під час телемарафону .

За його словами, деякі аптеки закрились через те, що фармацевти відмовились прийти на роботу.

"Я звертаюсь до тих, хто сьогодні може прийти в аптеку, але не прийшов з тих чи інших причин. Нашим хлопцям на передовій сьогодні не легше. І вони своїм прикладом показують, що ми всі повинні виконувати свою роботу", - зазначив урядовець.

Також, додав він, що той, хто сьогодні мав сумнів і не прийшов до аптеки, не відкрив її через якийсь страх, "повинен переглянути свою позицію".

"Сьогодні ви повинні прийти, відкрити й відпустити: чи інсулін, чи інший життєво важливий лікарський препарат. Оскільки, можливо, хтось потребує цього препарату не менше, ніж поранений боєць", - додав Ляшко.