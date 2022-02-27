Ляшко призвал аптекарей выйти на работу
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал аптекарей выйти на работу.
Об этом он сказал во время телемарафона.
По его словам, некоторые аптеки закрылись из-за того, что фармацевты отказались прийти на работу.
"Я обращаюсь к тем, кто сегодня может прийти в аптеку, но не пришел по тем или иным причинам. Нашим ребятам на передовой сегодня не легче. И они своим примером показывают, что мы все должны выполнять свою работу", - отметил чиновник.
Также, добавил он, что тот, кто сегодня имел сомнение и не пришел в аптеку, не открыл ее из-за каких-то страхов, "должен пересмотреть свою позицию".
"Сегодня вы должны прийти, открыть и отпустить: инсулин или другой жизненно важный лекарственный препарат. Поскольку, возможно, кто-то нуждается в этом препарате не меньше, чем раненый боец", - добавил Ляшко.
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