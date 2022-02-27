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Лукашенко запевнив, що російські війська не йтимуть з Білорусі, - Зеленський

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 18:24
Лукашенко запевнив, що російські війська не йтимуть з Білорусі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі переговорів з Олександром Лукашенком. Співрозмовник запевнив, що російські війська не будуть йти в Україну з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"У мене відбулася телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і вертольоти летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський домовився з Лукашенком про переговори з Російською Федерацією на Прип'яті на українсько-білоруському кордоні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна може домовитися про мир з Росією, але не ціною капітуляції.

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