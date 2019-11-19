ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ляшко обматюкав Зеленського в прямому ефірі: з'явилося відео

STYLERЖиття    19.11.2019 - 16:24
Ляшко обматюкав Зеленського в прямому ефірі: з'явилося відео
Ляшко обматюкав Зеленського (коллаж РБК-Україна)

Олег Ляшко не підбирав виразів, критикуючи Володимира Зеленського

Олег Ляшко різко висловився про політичне майбутнє Володимира Зеленського під час емоційного виступу під стінами Святошинської прокуратури Києва.

Зокрема, Ляшко заявив, що влада сьогодні займається "репресіями і зведенням рахунків з опонентами". А у президента України, на думку одіозного екс-політика, немає майбутнього на цій посаді. Говорячи це, Ляшко не добирав слів і вживав брудну лайку.

На думку Ляшка, кар'єра президента "закінчиться так, як вона і починалася".

"Грав х***м на баяні - туди ж і повернеться", - сказав лідер Радикальної партії.

Також головний "радикал" країни розкритикував народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса, з яким у екс-парламентарія сталася бійка у аеропорту "Бориспіль".

"Герус це мій особистий ворог. Я не закінчував інституту благородних дівиць, я навіть не Д'Артаньян, щоб коли я бачу ворога, пропонувати йому вийти на дуель. Чим зможу - тим і замочу! І кожен ворог повинен бути в одному місці - на кладовищі!" - сказав Ляшко і додав, що Герус "диверсант і терористичний агент Росії, який працює в інтересах країни ворога".

Ляшко різко "наїхав" на Зеленського перед камерами

Ляшко готові взяти на поруки троє нардепів Зеленський відреагував на повернення Україні кораблів
Новини України Володимир ЗеленськийОлег Ляшко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся