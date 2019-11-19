Ляшко обматюкав Зеленського в прямому ефірі: з'явилося відео

Ляшко обматюкав Зеленського (коллаж РБК-Україна)

Олег Ляшко не підбирав виразів, критикуючи Володимира Зеленського

Олег Ляшко різко висловився про політичне майбутнє Володимира Зеленського під час емоційного виступу під стінами Святошинської прокуратури Києва.

Зокрема, Ляшко заявив, що влада сьогодні займається "репресіями і зведенням рахунків з опонентами". А у президента України, на думку одіозного екс-політика, немає майбутнього на цій посаді. Говорячи це, Ляшко не добирав слів і вживав брудну лайку.

На думку Ляшка, кар'єра президента "закінчиться так, як вона і починалася".

"Грав х***м на баяні - туди ж і повернеться", - сказав лідер Радикальної партії.

Також головний "радикал" країни розкритикував народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса, з яким у екс-парламентарія сталася бійка у аеропорту "Бориспіль".

"Герус це мій особистий ворог. Я не закінчував інституту благородних дівиць, я навіть не Д'Артаньян, щоб коли я бачу ворога, пропонувати йому вийти на дуель. Чим зможу - тим і замочу! І кожен ворог повинен бути в одному місці - на кладовищі!" - сказав Ляшко і додав, що Герус "диверсант і терористичний агент Росії, який працює в інтересах країни ворога".

Ляшко різко "наїхав" на Зеленського перед камерами