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Ляшко обматерил Зеленского в прямом эфире: появилось видео

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 16:24
Ляшко обматерил Зеленского в прямом эфире: появилось видео
Ляшко обматерил Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Олег Ляшко не подбирал выражений, критикуя Владимира Зеленского

Олег Ляшко резко высказался о политическом будущем Владимира Зеленского во время эмоционального выступления под стенами Святошинской прокуратуры Киева.

В частности, Ляшко заявил, что власть сегодня занимается "репрессиями и сведением счетов с оппонентами". А у президента Украины, по мнению одиозного экс-политика, нет будущего на этой должности. Говоря это, Ляшко не подбирал слов и употреблял матерные ругательства.

По мнению Ляшко, карьера президента "закончится так, как она и начиналась".

"Играл х***м на баяне - туда же и вернется", - сказал лидер Радикальной партии.

Также главный "радикал" страны раскритиковал народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, с которым у экс-парламентария произошла драка в аэропорту "Борисполь".

"Герус это мой личный враг. Я не заканчивал института благородных девиц, я даже не Д'Артаньян, чтобы когда я вижу врага, предлагать ему выйти на дуэль. Чем смогу - тем и замочу! И каждый враг должен быть в одном месте - на кладбище!" - сказал Ляшко и добавил, что Герус "диверсант и террористический агент России, который работает в интересах страны врага".

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