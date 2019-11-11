Зеленський звільнив Геруса

Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Зеленський змінив свого представника в Кабміні

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента у Кабінеті міністрів. Про це йдеться в указі президента.

Як зазначається, Зеленський призначив на його місце Олексія Перевезенцева.

"Звільнити Геруса Андрія Михайловича з посади представника президента України у Кабінеті міністрів України", - йдеться в указі.

Додамо, Олексій Перевезенцев був на посаді держсекретаря Міністерства економрозвитку і торгівлі в Кабміні. Він також очолював юридичний департамент МЕРТ і входив до наглядової ради Енергобанку, Укрексімбанку, НАК Нафтогаз України і ОПЗ.

У його декларації за 2019 рік вказано два автомобіля, а саме "Тойота Ленд Крузер 200" та "ГАЗ 21". Крім того, у Перевезенцева в декларації вказана квартира в Києві площею 72,8 м. кв, дача в селі Новосілки площею 58,2 м. кв, ще один будинок у Макіївці, а також офіс та земельна ділянка площею 571 м. кв.

Зазначимо, що нещодавно Герус побився з лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком. Поліція кваліфікувала це як погрозу або насильство щодо державного діяча.

Формальним приводом для конфлікту стало нібито те, що Ляшко звинуватив Геруса в лобіюванні російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. В інциденті брав участь також охоронець Ляшко. Сам Герус назвав подію провокацією.

В жовтні стало відомо, що Україна відновила імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Додамо, що Герус пробув на посаді представника Зеленського в Кабміні пів року. Президент призначив його 22 травня. До цього Герус був радником Зеленського в питанні енергетики.

Крім того, в кінці жовтня в залі Верховної ради сталася бійка між депутатами. В інциденті брали участь депутат від ОПЗЖ Микола Скорик, який плечем штовхнув Миколи Тищенка з СН. Представники фракції "Слуга народу" намагалися заспокоїти Скорика, щоб не допустити бійки.