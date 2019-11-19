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У Києві почався суд над Ляшком

Новини » Політика     19.11.2019 - 14:09
У Києві почався суд над Ляшком
Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Бориспільський міськрайонний суд розглядає клопотання прокуратури про арешт

Бориспільський міськрайонний суд розглядає клопотання прокуратури про арешт колишнього народного депутата Олега Ляшка. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Ляшку обирають запобіжний захід.

Прокуратура просить взяти колишнього нардепа, лідера Радикальної партії Олега Ляшка під варту.

Нагадаємо, Ляшка підозрюють у побитті нардепа Андрія Геруса. У прокуратурі підкреслили, що зазначені дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

РБК-Україна писало, що 6 листопада в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" сталася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої було викладено на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

Ляшко звинуватив Геруса в лобіювання російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.

Додамо, що через декілька днів президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента у Кабінеті міністрів.

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