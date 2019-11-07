Бійку Ляшка з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа

Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Поліція з'ясовує обставини бійки Ляшка з Герусом

Бійку лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом кваліфікували як погроза або насильство щодо державного діяча. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Повідомляється, що для з'ясування обставин бійки Ляшка з Герусом поліція відкрила кримінальну справу за статтею 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - відзначили в поліції.

У поліції також додали, що на місці події в залі міжнародних делегацій аеропорту "Бориспіль" вже нікого не було, коли на виклик прибула слідчо-оперативна група.

"Поліція встановила, що учасниками конфлікту були діючий народний обранець Верховної ради і екс-депутат. Жодна із сторін в поліцію з офіційними заявами не зверталася", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, вчора Ляшко виклав у Facebook відео бійки з Герусом, якого він звинуватив у лобіювання російських інтересів у законопроекті, який дозволив відновити імпорт електроенергії з Росії. Герус назвав інцидент провокацією.

Нагадаємо, в кінці жовтня в залі Верховної ради сталася бійка між депутатами. В інциденті брали участь депутат від ОПЗЖ Микола Скорик, який плечем штовхнув Миколи Тищенка з СН. Представники фракції "Слуга народу" намагалися заспокоїти Скорика, щоб не допустити бійки.