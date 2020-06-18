Під Львовом змія вкусила юнака на спортивній базі: хлопець потрапив до реанімації

Рятувальники попередили українців про змій та розповіли, як себе вести при зустрічі з плазунами
Під Львовом змія вкусила хлопця під час відпочинку на спортивній базі в селі Орявчик. Потерпілого госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню та помістили в реанімаційне відділення.
Про це розповіли в прес-службі Головного управління ДСНС області.
За даними медиків, стан потерпілого - середньої важкості.
Як повідомили рятувальники, інцидент стався увечері 16 червня. Молодий чоловік 1999 року народження відпочивав на спортбазі, коли до нього підповзла змія та вкусила за праву ногу.
Укус відправив хлопця - мешканця Івано-Франківської області - в реанімацію.
Який вид плазуна "попався" юнакові рятувальники не уточнили.
У ДСНС закликали українців дотримуватися заходів безпеки під час відпочинку на природі та дали кілька порад щодо змій і поведінки людини при зустрічі з ними.
Раніше ми писали про те, що близько тижня тому під Харковом отруйна змія вкусила дитину на сімейному пікніку.
Нагадаємо також, що нещодавно у Дніпрі змія залізла у квартиру на сьомому поверсі.
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Автор: Володимир Костирін