Под Львовом змея укусила юношу на спортивной базе: парень попал в реанимацию

Спасатели предупредили украинцев о змеях и рассказали, как себя вести при встрече с пресмыкающимися
Под Львовом змея укусила юношу во время отдыха на спортивной базе в селе Орявчик. Пострадавшего госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу и поместили в реанимационное отделение.
Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.
По данным медиков состояние пострадавшего - средней тяжести.
Как сообщили спасатели, инцидент произошел вечером 16 июня. Молодой человек 1999 года рождения отдыхал на спортбазе, когда к нему подползла змея и укусила за правую ногу.
Укус отправил парня - жителя Ивано-Франковской области - в реанимацию.
Какой вид пресмыкающегося "попался" юноше спасатели не уточнили.
В ГСЧС призвали украинцев соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе и дали ряд советов относительно змей и поведения человека при встрече с ними.
Ранее мы писали о том, что около недели назад под Харьковом ядовитая змея укусила ребенка на семейном пикнике.
Напомним также, что недавно в Днепре змея залезла в квартиру на седьмом этаже.
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Автор: Владимир Костырин