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Під Львовом народилися унікальні двійнята: діти з'явилися на світ в різні дні в і різних місцях

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Львів, Понеділок 07 лютого 2022 16:46
Під Львовом народилися унікальні двійнята: діти з'явилися на світ в різні дні в і різних місцях Колаж РБК-Україна: у Львові жінка народила унікальну двійню
Автор: Роман Мирончук

У Львівській області в Пустомитівському районі жінка народила унікальну двійню. Справа в тому, що її діти з'явилися на світ в різні дні і в різних місцях.

Про цей незвичайний випадок розповіли на Facebook-сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Пологи у жінки почалися раніше терміну, тому медики прийняли пологи у неї вдома. На світ спочатку з'явилася здорова дівчинка, але, у жінки була двійня, тому народжувати другу дитину лікарі екстрено повезли її до пологового будинку.

Під Львовом народилися унікальні двійнята: діти з'явилися на світ в різні дні в і різних місцях

Медики, які допомогли вагітній жінці (фото: facebook.com/emergency.lviv)

Цікаво, що хлопчика жінка народила не в той же день, а вже на наступний. Таким чином двійнята святкуватимуть дні народження в різні дні.

"Так вийшло, що дівчинка народилася в населеному пункті Пустомитівського району в один день, а її братик - вже наступного дня у Львові. Та й випадку за всю мою роботу на "швидкій" такого не було: щоб пологи - і двійня", - зазначила фельдшер Леся Нікула.

Нагадаємо, в Україні вперше пересадили кістковий мозок, використовуючи метод тотального опромінення. Дану операцію провели за державний рахунок медики Черкаського обласного онкодиспансеру у співпраці з приватною клінікою з Кропивницького.

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