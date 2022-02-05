В Україні вперше пересадили кістковий мозок, використовуючи метод тотального опромінення

У Черкасах була здійснена алогенна трансплантація кісткового мозку з використанням методу тотального опромінення (TBI) - вперше в Україні. Операцію провели державним коштом медики Черкаського обласного онкодиспансеру в партнерстві з приватною клінікою з Кропивницького.

Зазначається, що в життя пацієнтки - Світлани Леонової з Полтавської області - рятували в кілька етапів у двох містах: спочатку в Кропивницькому здійснили тотальне опромінення всього тіла, а вже в Черкасах пересадили стовбурові клітини кісткового мозку.

Жінці влітку був поставлений діагноз гостра мієлоїдна лейкемія. Спочатку вона звернулася до медиків у Полтаві, але ніякого ефекту не було. Тому для подальшого лікування та пересадки кісткового мозку поїхала до Черкас.

"Доноркою стала моя рідна сестра. Добре, що зараз трансплантацію роблять в Україні. Якби в нас такого не було - навіть не знаю, що робила б. За кордон точно поїхати не змогла б", - зазначає пацієнтка.

Лікар-гематолог лікувально-діагностичного гематологічного центру ЧООД Дмитро Гамов, який і виконав пересадку, розповів, що після режиму кондиціонування (коли пацієнт при хіміотерапії отримує високі дози опромінення) кістковий мозок людини пригнічується. Разом з ним повинен знищитися і лейкемічний клон.

"Після цього здійснюється вливання стовбурових клітин кісткового мозку від донора. Далі - період від "нульового" дня до приживлення, що у кожної людини може тривати по-різному (орієнтовно - від 2 до 3 тижнів)", - каже лікар.

Медики з Черкас та Кропивницького здійснили трансплантацію, поєднану з методом тотального опромінення (фото: vikka.ua)

Гамов додає, що в цей період власного імунітету у пацієнта не існує: людина знаходиться на потужних антибактеріальних і протигрибкових препаратах, отримує велику кількість супутньої терапії, адже кістковий мозок ще не виробляє клітин, і пацієнт абсолютно беззахисний перед вірусами та бактеріями. Тому такий період настільки критичний.

В Україні раніше такий метод не застосовували з простої причини - не було належного обладнання, зазначає головний лікар приватної клініки в Кропивницькому Степан Крулько. При цьому за кордоном детальне тотальне опромінення всього тіла використовують як стандартний елемент, який дає можливість повноцінного лікування, знижує ризики токсичності та збільшує можливості безрецидивного виживання.

Процедурі тотального опромінення передує своєрідне "оцифровка" людини. Потім спеціальна машина разом з променевими терапевтами формує план захисту критично важливих органів: кришталика, нирок, легенів, при необхідності - головного мозку (щоб пацієнт не отримав високу дозу опромінення, що може стати смертельною).

Донором стала сестра пацієнтки (фото: vikka.ua)

"Тому ми розтягуємо цю дозу в часі: протягом трьох днів Світлана перебувала в апараті опромінення - по 2 години двічі на день. Після цього пацієнтку доставили до Черкаського онкодиспансеру і помістили в контрольовані палатно-боксові умови, де жінка і чекала трансплантації", - розповідає Крулько.

На третій день провели саму пересадку, але після цього розслаблятися ще було рано - важливо було контролювати стан пацієнтки в боксових умовах і не допустити інфекційного ускладнення.

Сама пані Світлана близько 23 років працювала медсестрою: спочатку в кардіологічному відділенні, потім у стаціонарі хірургії, а згодом уже на "швидкій".