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Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів: дорога частково перекрита

STYLERЖиття    15.03.2020 - 18:52
Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів: дорога частково перекрита
Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів (фото: facebook.com/taras.kuchma)

У Львівській області з'явився провал глибиною 100 метрів

Під Львовом утворився провал недалеко від автомобільної дороги, яка з'єднує Трускавець і Дрогобич. Інцидент стався в неділю, 15 березня, біля міста Стебник. Про це повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, провал утворився близько 11:00. За попередніми даними, площа провалу становить приблизно 150 на 50 метрів, а глибина - близько 100 метрів. При цьому провал - динамічний, тому порода може рухатися.

Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів: дорога частково перекрита

Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів (фото: facebook.com/maria.kulchickaya)

Спочатку в цілях безпеки автодорогу Дрогобич-Трускавець вирішили перекрити, а об'їзд транспорту зробити через Стебник, але пізніше було прийнято рішення обмежити рух тільки для великогабаритного транспорту.

Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів (відео: facebook.com/vartogalnews)

Користувачі мережі також прокоментували інцидент.

  • Чи є взагалі якась надія на будівництво нової дороги до Трускавця? Або "проблема" постійно буде вирішуватися "об'їздом через Стебник???";
  • 3 роки думали, що проблема вирішиться сама?
  • Все ж потрібно було перекрити дорогу;
  • Не треба сюди їхати!
  • Має бути відкрито кримінальне провадження відносно "фахівців", які після першого аналогічного випадку прийняли рішення про безпеки території навколо, і дороги Дрогобич-Трускавець зокрема!
  • Якісь заходи повинні були давно прийняти, коли ще перший раз був обвал.

Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів: дорога частково перекрита

Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів: дорога частково перекрита

Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів: дорога частково перекрита

Скріншоти з Facebook

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