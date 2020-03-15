Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів: дорога частково перекрита

У Львівській області з'явився провал глибиною 100 метрів
Під Львовом утворився провал недалеко від автомобільної дороги, яка з'єднує Трускавець і Дрогобич. Інцидент стався в неділю, 15 березня, біля міста Стебник. Про це повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, провал утворився близько 11:00. За попередніми даними, площа провалу становить приблизно 150 на 50 метрів, а глибина - близько 100 метрів. При цьому провал - динамічний, тому порода може рухатися.
Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів (фото: facebook.com/maria.kulchickaya)
Спочатку в цілях безпеки автодорогу Дрогобич-Трускавець вирішили перекрити, а об'їзд транспорту зробити через Стебник, але пізніше було прийнято рішення обмежити рух тільки для великогабаритного транспорту.
Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів (відео: facebook.com/vartogalnews)
Користувачі мережі також прокоментували інцидент.
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