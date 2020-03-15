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Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров: дорога частично перекрыта

STYLERЖизнь    15.03.2020 - 18:52
Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров: дорога частично перекрыта
Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров (фото: facebook.com/taras.kuchma)

Во Львовской области появился провал глубиной 100 метров

Под Львовом образовался провал недалеко от автомобильной дороги, которая соединяет Трускавец и Дрогобыч. Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, возле города Стебник. Об этом сообщил городской глава Дрогобыча Тарас Кучма на своей странице в Facebook.

По его словам, провал образовался около 11:00. По предварительным данным, площадь провала составляет примерно 150 на 50 метров, а глубина - около 100 метров. При этом провал - динамичный, поэтому порода может двигаться.

Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров: дорога частично перекрыта

Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров (фото: facebook.com/maria.kulchickaya)

Изначально в целях безопасности автодорогу Дрогобыч-Трускавец решили перекрыть, а объезд транспорта сделать через Стебник, но позже было принято решение ограничить движение только для крупногабаритного транспорта.

Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров (видео: facebook.com/vartogalnews)

Пользователи сети также прокомментировали инцидент.

  • Есть ли вообще какая-то надежда на строительство новой дороги в Трускавец? Или "проблема" постоянно будет решаться "объездом через Стебник???";
  • 3 года думали, что проблема решится сама?
  • Все же нужно было перекрыть дорогу;
  • Не надо сюда ехать!
  • Должно быть открыто уголовное производство в отношении "специалистов", которые после первого аналогичного случая приняли решение о безопасности территории вокруг, и дороги Дрогобыч-Трускавец частности!
  • Какие-то меры должны были давно принять, когда еще первый раз обвал был.

Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров: дорога частично перекрыта

Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров: дорога частично перекрыта

Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров: дорога частично перекрыта

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Киеве из-за прорванной трубы затопило жилой массив. При этом автомобили плавали в грязи.

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