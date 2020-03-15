Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров: дорога частично перекрыта

Во Львовской области появился провал глубиной 100 метров
Под Львовом образовался провал недалеко от автомобильной дороги, которая соединяет Трускавец и Дрогобыч. Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, возле города Стебник. Об этом сообщил городской глава Дрогобыча Тарас Кучма на своей странице в Facebook.
По его словам, провал образовался около 11:00. По предварительным данным, площадь провала составляет примерно 150 на 50 метров, а глубина - около 100 метров. При этом провал - динамичный, поэтому порода может двигаться.
Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров (фото: facebook.com/maria.kulchickaya)
Изначально в целях безопасности автодорогу Дрогобыч-Трускавец решили перекрыть, а объезд транспорта сделать через Стебник, но позже было принято решение ограничить движение только для крупногабаритного транспорта.
Под Львовом образовался провал глубиной 100 метров (видео: facebook.com/vartogalnews)
Пользователи сети также прокомментировали инцидент.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Киеве из-за прорванной трубы затопило жилой массив. При этом автомобили плавали в грязи.