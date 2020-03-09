У Києві затопило житловий масив: автомобілі потонули в багнюці (фото і відео)

У Києві через прорив труби затопило масив (фото: Інформатор)

У Києві через прорвану трубу затопило житловий масив

У Києві через прорив труби затопило житловий масив Турецьке містечко в Солом'янському районі. НП сталася в ніч з 8 на 9 березня близько опівночі, а воду перекрили тільки о 8 ранку.

Весь цей час вода з труби біля житлового будинку лилася до сусіднього багатоповерхового будинку, затоплювала підвали, двори і машини, припарковані там.

Для довідки: Турецьке містечко - неофіційна назва житлового масиву у Києві. Розташований він вздовж вулиць Кадетський Гай і Івана Пулюя.

Прорив стався близько 00:00, залишивши мешканців будинку без води, а близько 6:00 почався справжній потоп, пише Інформатор.

За словами очевидців, вони почули страшний гуркіт - на вулиці вода била фонтаном через асфальт. Спочатку з ситуацією справлялася зливова каналізація, але до ранку вона забилася. У сусідньому від місця прориву будинку утворилася справжня річка з брудом і піском.

У Києві через прорив труби затопило вулицю (фото: Інформатор)

Автомобілісти брудну воду вичерпували відрами з припаркованих у дворі машин. Як з'ясувалося пізніше, співробітники "Київводоканалу" не відразу змогли під'їхати до місця провалу, оскільки один з автомобілів перекрив їм шлях.

При цьому власника авто знайшли, але він відмовлявся рухати автомобіль, боячись провалу. Зрештою він погодився, і після того, як трактор перетягнув його "Мазду", комунальники змогли приступити до роботи.

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У Києві через прорив труби затопило вулицю (відео: YouTube/Інформатор)

Нагадаємо, що попередньою резонансною НП з проривом труби стало затоплення Ocean Plaza, в якому постраждали люди.