Лежали в могилі, обійнявшись: під Тернополем знайшли поховання, вік якого 3000 років (фото)

У Тернополі науковці сканували череп, якому три тисячі років. Він був знайдений ще понад десять років тому під час археологічної експедиції під керівництвом Василя Ільчишина біля села Мильне Залозецької громади.

Про дослідження антропологічного матеріалу Ільчишин розповів на своїй сторінці у Facebook , показавши також унікальні фото і відео.

За словами директора Залозецького музею, в результаті сканування рештків, що належать представнику Висоцької культури, "було отримане 3D зображення черепа, що дасть змогу виготовити його копію та в перспективі реконструювати зовнішній вигляд обличчя давньої людини, яка проживала на Залозеччині ще три тисячі років тому".

"Наразі тільки знаємо, що череп належав молодому індивіду чоловічої статі віком 20-25 років", - додав він.

Науковці сканували рештки представника Висоцької культури (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

Як ховали людей у племенах Висоцької культури

Висоцька культура - культура племен, які жили 1100-600 роках до нашої ери на території сучасної Тернопільської області й частково на Львівщині.

Племена жили у відкритих селищах на прирічкових дюнах і над заплавами.

Науковці встановили, що в ті часи середній вік людини сягав 35-40 років.

Свого часу Ільчишин поблизу села Мильне розкопав один із найбільших некрополів Висоцької культури, де археологами було виявлено 183 поховання.

Фото із досліджень експедицією ОАСУ 2011 року (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

При цьому траплялося немало парних, у яких одночасно були поховані дві особи, найчастіше - чоловік і жінка.

Одне з таких особливо зацікавило науковців. Річ у тім, що у розкопаній могилі уже задубілий труп чоловіка обіймає жінка. Тобто на момент поховання вона ще була жива.

За твердженнями патологоанатомів, укласти вже неживі тіла в такі обійми, було просто неможливо.

Це наводить на думку, що "представникам племені Висоцької культури було притаманно жінку живою класти в могилу разом із померлим чоловіком".

"Швидше за все, її одурманювали, споювали чимось - отрутою чи снодійним, і закопували", - розповідав історик у інтерв'ю "За Збручем".

Фото із досліджень експедицією ОАСУ 2011 року (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)

Прорисовка виявленого поховання і супутнього інвентарю (facebook.com/wasyl.ilchyshyn)