Під Львовом масова хресна хода довела до кримінальної справи (відео)

Під Львовом провели хресну ходу на карантині (колаж РБК-Україна)

Священики під Львовом влаштували хресну ходу з порушенням правил карантину

Карантин в Україні через коронавірус посилили на період Великодніх свят, а медики попереджають про високий ризик спалаху заражень в найближчі дні. У МОЗ звертають увагу, що ситуація з COVID-19 і продовження обмежувальних заходів залежить від того, чи залишаться українці на свята вдома або ж підуть до церкви.

Під Львовом священики вирішили не дослухатися рекомендацій влади, лікарів і Священного Синоду Православної церкви України, і влаштували хресну ходу.

У Самборі патрульні помітили прихожан однієї з церков, які порушували правила карантину. У заході, який провели священики, взяли участь десятки громадян. На віруючих не було масок і вони не дотримувалися необхідної соціальної дистанції.

Хресну ходу зняли на відео, і кадри опубліковані в мережі.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом порушення правил карантину місцеві слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь).

Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Також на чотирьох учасників заходу вже складені протоколи про адмінправопорушення за ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) КУпАП.

Їм загрожує покарання - штраф від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 до 170 тисяч гривень.

Відео: Під Львовом священики провели хресну ходу попри карантин

Нагадаємо, що у Києві на великодніх вихідних біля храмів чергуватимуть поліція і нацгвардійці, які будуть проводити профілактичні бесіди з віруючими і в разі необхідності штрафувати.