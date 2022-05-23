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Під Львовом батюшку Московського патріархату облили зеленкою під час богослужіння (фото)

Фото: Священика УПЦ МП облили зеленкою під Львовом (news.church.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Священнику УПЦ Московського патріархату вилили в обличчя зеленку прямо під час богослужіння. Сталося це 22 травня у Воскресенському храмі міста Стрий Львівської області.

Про цей інцидент повідомили в пресслужбі УПЦ.

Від зеленки постраждав настоятель протоієрей Володимир Мандзюк. Його донька Богдана звернулася до українців з проханням "схаменутися".

"Люди добрі! Це крик душі! Що робиться в нашій країні. Це мій батько отець Володимир, священник УПЦ у м. Стрий. Сьогодні під час церковного Богослужіння йому вистрілили в обличчя зеленкою так звані націоналісти, які захоплюють наші храми.

Ще раз пишу: наші батюшки моляться за наших воїнів, за нашу країну, ми молимося церковно-слов’янською мовою, допомагаємо чим можемо: грошима, гуманітарною допомогою. Схаменіться, Бог поругаємий не буває. Кожен з нас за все дасть відповідь перед Богом", - написала дочка священнослужителя.

Фото: news.church.ua

Напередодні у Львові на Сихові невідомі розмалювали храм УПЦ МП.

Фото: facebook.com

Зазначимо, що три чверті парафіян УПЦ Московського патріархату перестали ідентифікувати себе з цією церквою.

Питання діяльності УПЦ Московського патріархату загострилося з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки ієрархи її материнської Російської православної церкви схвалили війну і всіляко її виправдовують.

Раніше ми писали, що батюшки УПЦ МП прислуговували окупантам. Вони викрадали людей і тримали волонтерів у підвалах.

Нагадаємо, що у Бориславі Львівської області міськрада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату. Також діяльність патріархату заборонили в Броварах і Конотопі.

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