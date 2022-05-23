Под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)

От зеленки пострадал настоятель протоиерей Владимир Мандзюк. Его дочь Богдана обратилась к украинцам с просьбой "одуматься".

"Люди добрые! Это крик души! Что делается в нашей стране. Это мой отец Владимир, священник УПЦ в г. Стрый. Сегодня во время церковного Богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, которые захватывают наши храмы.

Еще раз пишу: наши батюшки молятся за наших воинов, за нашу страну, мы молимся на церковно-славянском языке, помогаем чем можем: деньгами, гуманитарной помощью. Опомнитесь, Бог поругаем не бывает. Каждый из нас за все даст ответ перед Богом", - написала дочь священнослужителя.

Фото: news.church.ua

Накануне во Львове на Сыхове неизвестные разрисовали храм УПЦ МП.

Фото: facebook.com

Отметим, что три четверти прихожан УПЦ Московского патриархата перестали идентифицировать себя с этой церковью.

Вопросы деятельности УПЦ Московского патриархата обострилось с начала полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку иерархи ее материнской Российской православной церкви одобрили войну и всячески ее оправдывают.