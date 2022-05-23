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Под Львовом батюшку Московского патриархата облили зеленкой во время богослужения (фото)

Фото: священника УПЦ МП облили зеленкой под Львовом (news.church.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Священнику УПЦ Московского патриархата вылили в лицо зеленку прямо во время богослужения. Произошло это 22 мая в Воскресенском храме города Стрый Львовской области.

Об этом инциденте сообщили в пресслужбе УПЦ.

От зеленки пострадал настоятель протоиерей Владимир Мандзюк. Его дочь Богдана обратилась к украинцам с просьбой "одуматься".

"Люди добрые! Это крик души! Что делается в нашей стране. Это мой отец Владимир, священник УПЦ в г. Стрый. Сегодня во время церковного Богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, которые захватывают наши храмы.

Еще раз пишу: наши батюшки молятся за наших воинов, за нашу страну, мы молимся на церковно-славянском языке, помогаем чем можем: деньгами, гуманитарной помощью. Опомнитесь, Бог поругаем не бывает. Каждый из нас за все даст ответ перед Богом", - написала дочь священнослужителя.

Фото: news.church.ua

Накануне во Львове на Сыхове неизвестные разрисовали храм УПЦ МП.

Фото: facebook.com

Отметим, что три четверти прихожан УПЦ Московского патриархата перестали идентифицировать себя с этой церковью.

Вопросы деятельности УПЦ Московского патриархата обострилось с начала полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку иерархи ее материнской Российской православной церкви одобрили войну и всячески ее оправдывают.

Ранее мы писали, что батюшки УПЦ МП прислуживали оккупантам. Они похищали людей и держали волонтеров в подвалах.

Напомним, что в Бориславе Львовской области горсовет запретил деятельность УПЦ Московского патриархата. Также деятельность патриархата запретили в Броварах и Конотопе.

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