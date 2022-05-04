У Конотопі міський голова заборонив діяльність УПЦ МП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера у Facebook .

Семеніхін вирішив заборонити діяльність УПЦ МП через "загрозу національній безпеці України". Міський голова вважає, що його рішення сприятиме консолідації громади та припинить пропаганду РФ у місті.

"Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ", – написав він.