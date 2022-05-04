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У Конотопі міський голова заборонив діяльність УПЦ МП

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Сумська область, Середа 04 травня 2022 16:59
У Конотопі міський голова заборонив діяльність УПЦ МП Фото: Вознесенський собор у Конотопі (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін підписав розпорядження про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера у Facebook.

Семеніхін вирішив заборонити діяльність УПЦ МП через "загрозу національній безпеці України". Міський голова вважає, що його рішення сприятиме консолідації громади та припинить пропаганду РФ у місті.

"Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ", – написав він.

У Конотопі міський голова заборонив діяльність УПЦ МП

Нагадаємо, що частина духовенства УПЦ МП закликала до проведення церковного трибуналу проти патріарха Кирила.

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Сумская область УПЦ МП Конотоп
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