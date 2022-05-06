У Броварах заборонили УПЦ Московського патріархату. І перейменують вулиці
Міська рада Броварів (Київська область) заборонила діяльність Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату на території громади. Заборона діятиме на час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.
"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради була припинена діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) на території громади", - зазначив він.
За його словами, це означає, що буде встановлена охорона церковних об'єктів і введений особливий режим роботи. Зокрема, заборонять збори, мітинги, ходи і всі інші масові заходи.
Крім того, прийнято рішення перейменувати близько 30 вулиць, назви яких пов'язані з Росією:
- вул. блоку Олександра - Цвілої Ірини
- пер. Вавилова - Рокфордський
- вул. Гагаріна - Героїв України
- вул. Герцена - Гродзиського повіту
- вул. Глінки - Казимира Малевича
- пер. Глінки - Казимира Малевича
- вул. Декабристів - Харківська
- вул. Єсеніна - Заліська
- пер. Єсеніна - Заліський
- вул. Короленка - Чорних Запорожців
- пер. Короленка - Чорних Запорожців
- вул. Лермонтова - Херсонська
- вул. Ломоносова - Лобановського Валерія
- вул. Маяковського - Короля Данила
- вул. Мічуріна - Горіхова
- вул. Некрасова - Гостомельська
- пер. Онежський - Кобзарський
- вул. Павлова - Миколаївська
- вул. Поповича - Каденюка Леоніда
- вул. Пушкіна - Відродження
- вул. Разіна Степана - Володимира Мономаха
- вул. Рокосовського - Волноваська
- вул. Сєдова - Ірпінська
- вул. Сєрова - Красницького повіту
- вул. Слуцька - Маріупольська
- вул. Старченка - Задарська
- вул. Толстого - Бучанська
- вул. Тургенєва - Гнезненського повіту
- пер. Філатова - Відродження
- вул. Чайковського - Івасюка Володимира
- вул. Чернишевського - Джерельна
- вул. Чехова - Журавлина
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Нагадаємо, напередодні в Конотопі (Сумська область) теж заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату.
Законопроект про заборону діяльності цієї церкви є в парламенті, однак спікер Руслан Стефанчук переконаний, що такі питання потрібно вирішувати після завершення війни з Росією.
Питання діяльності УПЦ Московського патріархату загострилося з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки ієрархи її материнської Російської православної церкви схвалили війну і всіляко її виправдовують.
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