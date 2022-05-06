У Броварах заборонили УПЦ Московського патріархату. І перейменують вулиці

Міська рада Броварів (Київська область) заборонила діяльність Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату на території громади. Заборона діятиме на час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради була припинена діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) на території громади", - зазначив він. За його словами, це означає, що буде встановлена охорона церковних об'єктів і введений особливий режим роботи. Зокрема, заборонять збори, мітинги, ходи і всі інші масові заходи. Крім того, прийнято рішення перейменувати близько 30 вулиць, назви яких пов'язані з Росією: вул. блоку Олександра - Цвілої Ірини

пер. Вавилова - Рокфордський

вул. Гагаріна - Героїв України

вул. Герцена - Гродзиського повіту

вул. Глінки - Казимира Малевича

пер. Глінки - Казимира Малевича

вул. Декабристів - Харківська

вул. Єсеніна - Заліська

пер. Єсеніна - Заліський

вул. Короленка - Чорних Запорожців

пер. Короленка - Чорних Запорожців

вул. Лермонтова - Херсонська

вул. Ломоносова - Лобановського Валерія

вул. Маяковського - Короля Данила

вул. Мічуріна - Горіхова

вул. Некрасова - Гостомельська

пер. Онежський - Кобзарський

вул. Павлова - Миколаївська

вул. Поповича - Каденюка Леоніда

вул. Пушкіна - Відродження

вул. Разіна Степана - Володимира Мономаха

вул. Рокосовського - Волноваська

вул. Сєдова - Ірпінська

вул. Сєрова - Красницького повіту

вул. Слуцька - Маріупольська

вул. Старченка - Задарська

вул. Толстого - Бучанська

вул. Тургенєва - Гнезненського повіту

пер. Філатова - Відродження

вул. Чайковського - Івасюка Володимира

вул. Чернишевського - Джерельна

вул. Чехова - Журавлина

