ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Броварах заборонили УПЦ Московського патріархату. І перейменують вулиці

Новость на русском →
Бровари, П'ятниця 06 травня 2022 14:06
У Броварах заборонили УПЦ Московського патріархату. І перейменують вулиці Фото: мер Броварів Ігор Сапожко (facebook.com/i.sapozhko)
Автор: Ілона Свиридова

Міська рада Броварів (Київська область) заборонила діяльність Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату на території громади. Заборона діятиме на час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради була припинена діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) на території громади", - зазначив він.

За його словами, це означає, що буде встановлена охорона церковних об'єктів і введений особливий режим роботи. Зокрема, заборонять збори, мітинги, ходи і всі інші масові заходи.

Крім того, прийнято рішення перейменувати близько 30 вулиць, назви яких пов'язані з Росією:

  • вул. блоку Олександра - Цвілої Ірини
  • пер. Вавилова - Рокфордський
  • вул. Гагаріна - Героїв України
  • вул. Герцена - Гродзиського повіту
  • вул. Глінки - Казимира Малевича
  • пер. Глінки - Казимира Малевича
  • вул. Декабристів - Харківська
  • вул. Єсеніна - Заліська
  • пер. Єсеніна - Заліський
  • вул. Короленка - Чорних Запорожців
  • пер. Короленка - Чорних Запорожців
  • вул. Лермонтова - Херсонська
  • вул. Ломоносова - Лобановського Валерія
  • вул. Маяковського - Короля Данила
  • вул. Мічуріна - Горіхова
  • вул. Некрасова - Гостомельська
  • пер. Онежський - Кобзарський
  • вул. Павлова - Миколаївська
  • вул. Поповича - Каденюка Леоніда
  • вул. Пушкіна - Відродження
  • вул. Разіна Степана - Володимира Мономаха
  • вул. Рокосовського - Волноваська
  • вул. Сєдова - Ірпінська
  • вул. Сєрова - Красницького повіту
  • вул. Слуцька - Маріупольська
  • вул. Старченка - Задарська
  • вул. Толстого - Бучанська
  • вул. Тургенєва - Гнезненського повіту
  • пер. Філатова - Відродження
  • вул. Чайковського - Івасюка Володимира
  • вул. Чернишевського - Джерельна
  • вул. Чехова - Журавлина

Нагадаємо, напередодні в Конотопі (Сумська область) теж заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату.

Законопроект про заборону діяльності цієї церкви є в парламенті, однак спікер Руслан Стефанчук переконаний, що такі питання потрібно вирішувати після завершення війни з Росією.

Питання діяльності УПЦ Московського патріархату загострилося з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки ієрархи її материнської Російської православної церкви схвалили війну і всіляко її виправдовують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Бровары УПЦ МП
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо