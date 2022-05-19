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У Бориславі міськрада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату

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Борислав, Четвер 19 травня 2022 19:24
У Бориславі міськрада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату Фото: Бориславська міськрада (facebook.com/boryslavrada)
Автор: Іван Носальський

Депутати міськради Бориславу Львівської області затвердили заборону діяльності церкви УПЦ московського патріархату на території громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Бориславської міської ради.

"Депутати Бориславської міської ради прийняли історичне рішення - заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується московському патріархату", - сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що це рішення вступає в дію 1 червня 2022 року. Відповідно до нього заборонено використовувати приміщення церкви для проведення зібрань і богослужінь та реалізовувати продаж продукції православної церкви.

Нерухоме майно буде вилучене в примусовому порядку і передане в комунальну власність Бориславської територіальної громади.

У Бориславі міськрада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархатуЦерква УПЦ МП у Бориславі (facebook.com/boryslavrada)

Нагадаємо, раніше міська рада Броварів (Київська область) заборонила діяльність Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату на території громади. Заборона діятиме на час воєнного стану.

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Львівська область УПЦ МП
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