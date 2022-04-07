Три чверті прихожан УПЦ Московського патріархату перестали себе ідентифікувати з цією церквою
З початком російського вторгнення в Україну 73% прихожан УПЦ Московського патріархату перестали себе ідентифікувати з цією церквою. Крім того, 35% російськомовних українців перейшли на українську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens.
Як зазначають соціологи, якщо в лютому 15% українців вважали себе прихожанами УПЦ Московського патріархату, то в березні таких лишилось тільки 4%: отже, УПЦ МП втратила 73% прихожан. Натомість частка прихожан Православної церкви України (ПЦУ) зросла з 38% до 52%.
Також у лютому в Україні було 26% російськомовних громадян (за мовою, якою спілкуються найчастіше), а в березні їх частка зменшилась до 17%: отже, 35% російськомовних громадян почали спілкуватись українською. Частка україномовних збільшилась з 46% до 55%, решта є білінгвами.
Опитування Info Sapiens проводилося 24-28 березня 2022 року серед 1000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією Криму та Донбасу. Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон, і мешканців окупованих населених пунктів, де немає зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.