У Стамбулі випадково знайшли документ з підписом українського гетьмана: фото унікальної знахідки

У Стамбулі знайшли документ з підписом гетьмана Скоропадського (колаж: РБК-Україна)

Єдиний збережений примірник зберігається в Туреччині

У Туреччині знайшли унікальний документ з підписом українського гетьмана Павла Скоропадського. Єдиний оригінал текстів Брест-Литовського мирного договору від 1918 року, а також ратифікації гетьмана були знайдені українськими дипломатами в Османському архіві. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства закордонних справ України.

За даними міністерства, документи були виявлені випадково під час підготовки спеціального видання до сторіччя українсько-османських відносин.

"Раптово помітивши в списку інформацію про Брест-Литовський договір, дипломати відразу ж запросили оцифровані версії унікальної знахідки. І буквально в той же день їх отримали. Тому зустрічайте, вперше на просторах мережі - оригінал ратифікаційної грамоти з підписом Гетьмана Скоропадського та оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору, в тому числі й з Османською імперією", - написали у пресслужбі МЗС України.

В Стамбулі знайшли документ з підписом гетьмана Павла Скоропадського (фото: facebook.com/UkraineMFA)

Передається також, що в Османському архіві знаходиться понад 90 мільйонів документів, серед яких чимале число належить україністиці. Серед кілька десятків тисяч документів, пов'язаних з Україною, і були знайдені цінні оригінали.

"Всі документи вражають якістю, вишуканим стилем виконання, художнім підходом до каліграфії та чітким сургучним відбитком великої державної печатки. Історія України буквально оживає посеред Стамбула - тим більше Києву в роки великих потрясінь, на жаль, не вдалося зберегти свої власні екземпляри", - сказано в публікації.

Нагадаємо, що раніше у підземеллях Луцька археологи виявили унікальну знахідку. Фахівці знайшли унікальну трикутну чашу під час дослідження нововідкритих підземель Вежі Чарторийських і Колегіуму єзуїтів.

Ми також писали про те, що археологи знайшли в Чорнобилі унікальні артефакти віком 8 тисяч років. На цій території було місце полювання князя Рюрика Ростиславича.