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Смотрите, как вскоре изменится одна из центральных площадей Львова: визуализация

Львов, Среда 06 декабря 2023 08:32
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Смотрите, как вскоре изменится одна из центральных площадей Львова: визуализация Как будет выглядеть площадь князя Святослава после реконструкции (фото: zaxid.net)
Автор: Василина Копытко

Во Львове планируют провести реконструкцию площади князя Святослава, что возле центра Львова. Архитекторы предлагают там построить первый в городе двухуровневый подземный паркинг, а также офисно-жилой комплекс. Но пока это только намерения, потому что проект требует утверждения детального плана территории и выдачи градостроительных условий и ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания Zaxid.net.

Как будет выглядеть площадь после реконструкции

Визуализацию проекта разработала компания PRAUD. Архитекторы предлагают построить паркинг, который сможет вместить 200 автомобилей и будет состоять из двух уровней. Один из них будет назначен для общественного использования. Второй - будет в управлении города.

Этот подземный паркинг также будет функционировать как бомбоубежище. Он сможет вместить около 3000 человек.

"Нам хватило бы и одного уровня, но вокруг - катастрофа с парковкой. Поэтому создаем прецедент в центральной части города", - заявил директор компании PRAUD Марко Ткач.

Также архитекторы предлагают построить на площади князя Святослава офисно-жилой комплекс с небольшим апарт-отелем. 60% площади комплекса будет отведено под жилье. Сооружение будет высотой около 18 м, поэтому не будет портить историческую панораму города и хорошо дополнит архитектурный ансамбль.

Смотрите, как вскоре изменится одна из центральных площадей Львова: визуализацияСмотрите, как вскоре изменится одна из центральных площадей Львова: визуализацияСмотрите, как вскоре изменится одна из центральных площадей Львова: визуализацияВот так может выглядеть площадь после реконструкции (фото: zaxid.net)

"На первом этаже планируется коммерция: заведения питания, салоны красоты, офисы, большая стоматологическая клиника. Также думаем о небольшой апарт-гостинице, где можно будет приобрести полностью готовый номер и с помощью нашего оператора сдавать в аренду", - добавил Ткач.

Также в новом комплексе предполагается создание свободного пространства за счет отступления от дороги возле улицы Ярослава Мудрого. Благодаря этому образуется общественная зона площадью более 1500 кв. м.

"Здесь будут скамейки, летние площадки, деревья. Идея состоит в том, чтобы люди могли здесь встретиться, чтобы площадь была полезна для взрослых и детей. То, что другие даже не проектируют, мы сделаем открытым для всех", - подчеркнул Ткач.

Смотрите, как вскоре изменится одна из центральных площадей Львова: визуализацияВот так может выглядеть площадь после реконструкции (фото: zaxid.net)

Раньше мы писали, как может выглядеть площадь Мицкевича во Львове после реконструкции.

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